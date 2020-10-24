Глава МИД Киргизии отметил помощь России в период протестов
13:33 24.10.2020 (обновлено: 17:18 24.10.2020)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в первую очередь оказала поддержку Киргизии в стабилизации ситуации в поствыборный период, чтобы протесты в республике не переросли в кровопролитие, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
"В поствыборный период, вы знаете, что у нас создался управленческий вакуум в течение 5-10 дней, политический кризис. И в это время были сильные противостояния между легитимным президентом и определенными политическими силами, в то же время провластными политическими силами и оппозиционными политическими силами", - сказал министр.
"Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку", - отметил Казакбаев.
Он подчеркнул "особую роль РФ". "Это была консультативная, информационная, моральная поддержка как стратегического партнера и союзника", - сказал глава МИД Киргизии, напомнив, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьеру Жапарову.
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