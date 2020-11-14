https://ria.ru/20201114/kirgiziya-1584630589.html

Более полусотни человек намерены побороться за пост президента Киргизии

Более полусотни человек намерены побороться за пост президента Киргизии

Количество кандидатов на пост президента Киргизии за 6 часов до конца срока подачи документов уже превысило 50, такие данные приводит Центризбирком республики. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:20

2020-11-14T15:20

2020-11-14T15:20

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

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БИШКЕК, 14 ноя - РИА Новости. Количество кандидатов на пост президента Киргизии за 6 часов до конца срока подачи документов уже превысило 50, такие данные приводит Центризбирком республики.Среди кандидатов - и.о. президента Садыр Жапаров. Он уже подал документы в ЦИК, однако для регистрации в качестве кандидата согласно закону он должен сложить полномочия главы государства и премьер-министра до 00.00 15 ноября. Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе президента, Жапаров намерен это сделать вечером 14 ноября.Также изъявил желание принять участие в президентской гонке экс-спикер парламента Канат Исаев. Для участия в выборах он подал в отставку с поста главы законодательного собрания 4 ноября.Среди кандидатов есть и ряд других известных политиков. Баллотируется на пост главы государства Адахан Мадумаров - лидер партии "Бутун Кыргызстан", занявшей четвертое место на последних парламентских выборах, результаты которых впоследствии были отменены. Также в выборах будет участвовать соратник Мадумарова по партии и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов. Еще один кандидат - бывшая судья Конституционной палаты страны и лидер оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова. На выборах в парламент в начале октября ее политобъединение набрало 1,5% голосов избирателей.Также среди кандидатов ряд бывших парламентариев, гражданские активисты, учителя, юристы, пенсионеры, главы органов местного самоуправления и более десятка временно безработных. Один человек - политолог Бакыт Бакетаев, подав документы, впоследствии добровольно снялся с предвыборной гонки.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Россия из-за нестабильной ситуации в республике приостановила оказание финансовой помощи стране.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.Президентские выборы в стране пройдут 10 января 2021 года. Для допуска до выборов кандидатам на высший пост страны необходимо будет внести избирательный залог в миллион сомов (12 тысяч долларов) и собрать не менее 30 тысяч подписей киргизстанцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/politika-1584629020.html

https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире