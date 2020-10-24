Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332291.html
Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в отношениях с партнерами
Киргизия удивлена позицией ряда партнеров по региональным организациям, которые насторожены и не спешат активизировать двустороннее или многостороннее... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:45
2020-10-24T17:17
руслан казакбаев
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182132_0:131:3178:1919_1400x0_80_0_0_5a771d53340cf2a6798e6101351010ee.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> удивлена позицией ряда партнеров по региональным организациям, которые насторожены и не спешат активизировать двустороннее или многостороннее сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеком</a>, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев."Меня, конечно, удивляет позиция некоторых наших партнёров в рамках региональных организаций, которые настороженно следят за событиями в Кыргызстане и не спешат активизировать наше двустороннее и многосторонние отношения", - сказал он.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html
https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581182132_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_78214508cddef56668c3db117158fa8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан казакбаев, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в отношениях с партнерами

13:45 24.10.2020 (обновлено: 17:17 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киргизия удивлена позицией ряда партнеров по региональным организациям, которые насторожены и не спешат активизировать двустороннее или многостороннее сотрудничество с Бишкеком, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев.
"Меня, конечно, удивляет позиция некоторых наших партнёров в рамках региональных организаций, которые настороженно следят за событиями в Кыргызстане и не спешат активизировать наше двустороннее и многосторонние отношения", - сказал он.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 13:33Протесты в Бишкеке
Глава МИД Киргизии отметил помощь России в период протестов
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
Читайте полный текст интервью >>
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 12:23
Глава МИД Киргизии заявил, что республика остается партнером России
 
Обсудить0
Руслан КазакбаевСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния