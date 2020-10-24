https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332291.html

Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в отношениях с партнерами

Киргизия удивлена позицией ряда партнеров по региональным организациям, которые насторожены и не спешат активизировать двустороннее или многостороннее... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:45

2020-10-24T13:45

2020-10-24T17:17

руслан казакбаев

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

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киргизия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> удивлена позицией ряда партнеров по региональным организациям, которые насторожены и не спешат активизировать двустороннее или многостороннее сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеком</a>, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев."Меня, конечно, удивляет позиция некоторых наших партнёров в рамках региональных организаций, которые настороженно следят за событиями в Кыргызстане и не спешат активизировать наше двустороннее и многосторонние отношения", - сказал он.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан казакбаев, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире