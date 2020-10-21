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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201021/vybory-1580860515.html
Парламент Киргизии не смог назначить дату выборов президента
Парламент Киргизии не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:56
2020-10-21T17:07
сооронбай жээнбеков
омурбек текебаев
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости.После назначения Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства депутаты начали покидать зал. Когда палата вернулась к обсуждению даты выборов, в зале осталось только 27 нардепов, хотя ранее в заседании участвовали более 80 человек. Для кворума необходимо присутствие 61 народного избранника.Присутствующие депутаты предложили отложить вопрос назначения даты президентских выборов на четверг, 22 октября. Однако, как заявил нардеп <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Tekebaev/" target="_blank" data-auto="true">Омурбек Текебаев</a>, если законодательное собрание не утвердит день выборов до полуночи среды, то ЦИК может начинать подготовку к выборам автоматически.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе и новый глава минсельхоза Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580797645.html
https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html
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сооронбай жээнбеков, омурбек текебаев, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

Парламент Киргизии не смог назначить дату выборов президента

16:56 21.10.2020 (обновлено: 17:07 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке
Митинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости.
После назначения Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства депутаты начали покидать зал. Когда палата вернулась к обсуждению даты выборов, в зале осталось только 27 нардепов, хотя ранее в заседании участвовали более 80 человек. Для кворума необходимо присутствие 61 народного избранника.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
12:21Протесты в Бишкеке
В Киргизии объявили экономическую амнистию
Присутствующие депутаты предложили отложить вопрос назначения даты президентских выборов на четверг, 22 октября. Однако, как заявил нардеп Омурбек Текебаев, если законодательное собрание не утвердит день выборов до полуночи среды, то ЦИК может начинать подготовку к выборам автоматически.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе и новый глава минсельхоза Тилек Токтогазиев.
После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 15:33Протесты в Бишкеке
Нарышкин обвинил США в попытке повлиять на ситуацию в Киргизии
 
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековОмурбек ТекебаевКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекКиргизияВ мире
 
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