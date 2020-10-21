https://ria.ru/20201021/vybory-1580860515.html

Парламент Киргизии не смог назначить дату выборов президента

Парламент Киргизии не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:56

2020-10-21T16:56

2020-10-21T17:07

сооронбай жээнбеков

омурбек текебаев

кубатбек боронов

цик киргизии

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579732376_0:318:3075:2047_1400x0_80_0_0_fcaf885f5c722bdf4c862cd1af0dcdd0.jpg

<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, передает корреспондент РИА Новости.После назначения Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства депутаты начали покидать зал. Когда палата вернулась к обсуждению даты выборов, в зале осталось только 27 нардепов, хотя ранее в заседании участвовали более 80 человек. Для кворума необходимо присутствие 61 народного избранника.Присутствующие депутаты предложили отложить вопрос назначения даты президентских выборов на четверг, 22 октября. Однако, как заявил нардеп <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Tekebaev/" target="_blank" data-auto="true">Омурбек Текебаев</a>, если законодательное собрание не утвердит день выборов до полуночи среды, то ЦИК может начинать подготовку к выборам автоматически.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе и новый глава минсельхоза Тилек Токтогазиев.После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580797645.html

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, омурбек текебаев, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире