https://ria.ru/20201126/kirgiziya-1586435445.html
В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:40
2020-11-26T13:40
2020-11-26T14:39
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального."Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", — приводит слова Торалиева агентство 24.kg.По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке. "Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.Официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.Ранее парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в законодательный орган, захватили здание парламента. В нем также находился офис президентской администрации. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября согласно закону исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Член Конституционного совещания Киргизии
(недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.
"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", — приводит слова Торалиева агентство 24.kg
.
По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке.
"Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.
Официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.
Ранее парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в законодательный орган, захватили здание парламента. В нем также находился офис президентской администрации.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов
подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии
аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова
. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова
протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября согласно закону исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.