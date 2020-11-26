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В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:40
2020-11-26T14:39
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
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киргизия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального."Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", — приводит слова Торалиева агентство 24.kg.По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке. "Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.Официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.Ранее парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в законодательный орган, захватили здание парламента. В нем также находился офис президентской администрации. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября согласно закону исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

13:40 26.11.2020 (обновлено: 14:39 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник В. И. Ленину на Старой площади в Бишкеке
Памятник В. И. Ленину на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.
"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", — приводит слова Торалиева агентство 24.kg.
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По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке.
"Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.
Официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.
Ранее парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.
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В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в законодательный орган, захватили здание парламента. В нем также находился офис президентской администрации.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября согласно закону исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.
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Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекКиргизияВ мире
 
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