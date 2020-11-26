https://ria.ru/20201126/kirgiziya-1586435445.html

В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:40

2020-11-26T13:40

2020-11-26T14:39

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Член Конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы. — Прим. ред.) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального."Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами", — приводит слова Торалиева агентство 24.kg.По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке. "Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском", — призвал Торалиев.Официальный статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.Ранее парламент республики вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления. Референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в законодательный орган, захватили здание парламента. В нем также находился офис президентской администрации. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября согласно закону исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.

https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире