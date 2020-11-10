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Жапаров заявил о наличии политической воли для проведения честных выборов
Жапаров заявил о наличии политической воли для проведения честных выборов
И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные досрочные выборы 10 января 2021 года. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:39
2020-11-10T13:39
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
шос
бишкек
киргизия
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные досрочные выборы 10 января 2021 года."На 10 января 2021 года назначены выборы президента республики. Проведение честных и конкурентных выборов нового президента - это залог дальнейшей стабильности в стране. И для этого у нас есть твердая политическая воля", - заявил Жапаров, выступая на онлайн-заседании саммита ШОС.На данный момент заявление на участие в досрочных выборах президента, назначенных на 10 января 2021 года, подали 11 кандидатов. Среди них - экс-спикер парламента Канат Исаев, подавший в отставку 4 ноября. Также намерение баллотироваться озвучил Жапаров, но пока заявление от него в ЦИК не поступало. Для регистрации на выборы, согласно закону, он должен будет уйти с поста и.о. главы государства.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201110/kirgiziya-1583913993.html
https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, шос, бишкек, киргизия, в мире

Жапаров заявил о наличии политической воли для проведения честных выборов

13:39 10.11.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные досрочные выборы 10 января 2021 года.
"На 10 января 2021 года назначены выборы президента республики. Проведение честных и конкурентных выборов нового президента - это залог дальнейшей стабильности в стране. И для этого у нас есть твердая политическая воля", - заявил Жапаров, выступая на онлайн-заседании саммита ШОС.
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На данный момент заявление на участие в досрочных выборах президента, назначенных на 10 января 2021 года, подали 11 кандидатов. Среди них - экс-спикер парламента Канат Исаев, подавший в отставку 4 ноября. Также намерение баллотироваться озвучил Жапаров, но пока заявление от него в ЦИК не поступало. Для регистрации на выборы, согласно закону, он должен будет уйти с поста и.о. главы государства.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
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Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииШОСБишкекКиргизияВ мире
 
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