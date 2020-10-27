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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201027/kirgiziya-1581690870.html
И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T07:30
2020-10-27T07:36
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
протесты в бишкеке
садыр жапаров
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.Дуйшебаев был назначен на эту должность 15 октября.Новым секретарем Совбеза согласно указу президента назначен бывший начальник военного института страны генерал Рыскелди Мусаев.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
https://ria.ru/20201026/atambaev-1581582759.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/zhaparov-1581554028.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире

И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза

07:30 27.10.2020 (обновлено: 07:36 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости. И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Дуйшебаев был назначен на эту должность 15 октября.
Новым секретарем Совбеза согласно указу президента назначен бывший начальник военного института страны генерал Рыскелди Мусаев.
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 14:35Протесты в Бишкеке
Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку в СИЗО
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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