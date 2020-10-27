И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
07:30 27.10.2020 (обновлено: 07:36 27.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости. И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Дуйшебаев был назначен на эту должность 15 октября.
Новым секретарем Совбеза согласно указу президента назначен бывший начальник военного института страны генерал Рыскелди Мусаев.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.