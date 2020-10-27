https://ria.ru/20201027/kirgiziya-1581690870.html

И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T07:30

2020-10-27T07:30

2020-10-27T07:36

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

бишкек

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 27 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> освободил от должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.Дуйшебаев был назначен на эту должность 15 октября.Новым секретарем Совбеза согласно указу президента назначен бывший начальник военного института страны генерал Рыскелди Мусаев.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201026/atambaev-1581582759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/zhaparov-1581554028.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире