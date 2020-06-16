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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Боронова на пост премьера
Коалиция большинства парламента Киргизии во вторник одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова на пост главы правительства,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:37
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кубатбек боронов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мухаммедкалый абылгазиев, кубатбек боронов, киргизия, в мире

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Боронова на пост премьера

10:56 16.06.2020 (обновлено: 12:37 16.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
Кубатбек Боронов
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Кубатбек Боронов. Архивное фото
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Коалиция большинства парламента Киргизии во вторник одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова на пост главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты четырех фракций, входящих в коалицию, проголосовали единогласно за утверждение кандидатуры Боронова на пост премьер-министра и предложенный им состав кабмина. Он, в свою очередь, поблагодарил депутатов за поддержку.
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Согласно процедуре, теперь кандидатуру Боронова и состав нового правительства должен поддержать весь созыв законодательного собрания страны. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента, вероятнее всего, голосование по этому вопросу состоится в среду, 17 июня. После этого указ о назначении премьера в течение трех дней должен подписать президент страны Сооронбай Жээнбеков. Если соответствующего указа главы государства в трехдневный срок не будет, утвержденная парламентом кандидатура автоматически становится главой кабмина.
Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера республики. До этого в течение семи лет был министром чрезвычайных ситуаций.
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Биография Кубатбека Боронова
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Мухаммедкалый АбылгазиевКубатбек БороновКиргизияВ мире
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