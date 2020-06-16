https://ria.ru/20200616/1572986833.html
Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Боронова на пост премьера
Коалиция большинства парламента Киргизии во вторник одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова на пост главы правительства,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:56
2020-06-16T12:37
мухаммедкалый абылгазиев
кубатбек боронов
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986709_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aac9356a9c2f88a8b6f1e3f46f83111e.jpg
https://ria.ru/20200616/1572978592.html
https://ria.ru/20200616/1572992836.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986709_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aac9356a9c2f88a8b6f1e3f46f83111e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986709_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_05ac882f15f74bf7c91f2b0d674ee679.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986709_269:0:810:541_1400x0_80_0_0_9691d4e632b8b909bfe0cdacb66c94b0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мухаммедкалый абылгазиев, кубатбек боронов, киргизия, в мире
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости.
Коалиция большинства парламента Киргизии
во вторник одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова
на пост главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты четырех фракций, входящих в коалицию, проголосовали единогласно за утверждение кандидатуры Боронова на пост премьер-министра и предложенный им состав кабмина. Он, в свою очередь, поблагодарил депутатов за поддержку.
Согласно процедуре, теперь кандидатуру Боронова и состав нового правительства должен поддержать весь созыв законодательного собрания страны. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента, вероятнее всего, голосование по этому вопросу состоится в среду, 17 июня. После этого указ о назначении премьера в течение трех дней должен подписать президент страны Сооронбай Жээнбеков. Если соответствующего указа главы государства в трехдневный срок не будет, утвержденная парламентом кандидатура автоматически становится главой кабмина.
Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера республики. До этого в течение семи лет был министром чрезвычайных ситуаций.