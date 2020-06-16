Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Боронова на пост премьера

Депутаты четырех фракций, входящих в коалицию, проголосовали единогласно за утверждение кандидатуры Боронова на пост премьер-министра и предложенный им состав кабмина. Он, в свою очередь, поблагодарил депутатов за поддержку.

Согласно процедуре, теперь кандидатуру Боронова и состав нового правительства должен поддержать весь созыв законодательного собрания страны. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента, вероятнее всего, голосование по этому вопросу состоится в среду, 17 июня. После этого указ о назначении премьера в течение трех дней должен подписать президент страны Сооронбай Жээнбеков. Если соответствующего указа главы государства в трехдневный срок не будет, утвержденная парламентом кандидатура автоматически становится главой кабмина.