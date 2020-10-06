https://ria.ru/20201006/otstavka-1578495257.html

Премьер Киргизии подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на нового спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:26

2020-10-06T18:26

2020-10-06T21:10

протесты в бишкеке

кубатбек боронов

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/politics/20201006/1049918171/boronov-otstavka-premer.html" target="_blank">Sputnik Киргизия</a> со ссылкой на нового спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. По информации агентства "Кабар", заявление Боронова на внеочередном заседании Заксобрания республики, которое проходит в отеле "Достук", зачитал депутат Мирлан Бакиров. Премьером страны назначили освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a>.Ранее о досрочном сложении полномочий также заявили спикер парламента Дастанбек Джумабеков, губернаторы четырех областей, мэр <u><a href="https://ria.ru/location_Bishkek/">Бишкека</a></u> Азиз Суракматов и ряд других чиновников.В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a></u> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <u><a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/">Алмазбека Атамбаева</a></u>. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <u><a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/">Алмазбека Атамбаева</a></u> и ряд его соратников. По данным Минздрава, в результате столкновений пострадали около 700 человек, в том числе 200 сотрудников правоохранительных органов. Один человек погиб.Сегодня Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578484449.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578359442.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубатбек боронов, киргизия, в мире