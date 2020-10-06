Премьер Киргизии подал в отставку
18:26 06.10.2020 (обновлено: 21:10 06.10.2020)
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на нового спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева.
По информации агентства "Кабар", заявление Боронова на внеочередном заседании Заксобрания республики, которое проходит в отеле "Достук", зачитал депутат Мирлан Бакиров. Премьером страны назначили освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова.
Ранее о досрочном сложении полномочий также заявили спикер парламента Дастанбек Джумабеков, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека Азиз Суракматов и ряд других чиновников.
В воскресенье в республике состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По данным Минздрава, в результате столкновений пострадали около 700 человек, в том числе 200 сотрудников правоохранительных органов. Один человек погиб.
Сегодня Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.
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