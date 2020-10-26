Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581511462.html
ЦИК Киргизии обжалует решение об отмене парламентских выборов 20 декабря
ЦИК Киргизии намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:02
2020-10-26T08:02
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578621928_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_6c851392ed7bed63e673bf5016222499.jpg
<strong>БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома."ЦИК намерен обжаловать это решение. Уже готовятся необходимые документы", - заявил представитель пресс-службы.Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 21 октября определила дату повторных выборов в парламент страны на 20 декабря. Однако впоследствии парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> одобрил законопроект об отложении выборов на несколько месяцев - до проведения конституционной реформы. В законопроекте отмечается, что выборы депутатов должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года. Этот закон подписал и и.о. президента республики <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.Впоследствии решение о назначении выборов на 20 декабря было отменено и административным судом Киргизии.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581311076.html
https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html
1
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578621928_289:0:3020:2048_1400x0_80_0_0_1489b86f2785b0d98ac9708becef1f14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

ЦИК Киргизии обжалует решение об отмене парламентских выборов 20 декабря

08:02 26.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкВид Бишкека
Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. ЦИК Киргизии намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома.
"ЦИК намерен обжаловать это решение. Уже готовятся необходимые документы", - заявил представитель пресс-службы.
Участники митинга в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 10:10Протесты в Бишкеке
Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 21 октября определила дату повторных выборов в парламент страны на 20 декабря. Однако впоследствии парламент Киргизии одобрил законопроект об отложении выборов на несколько месяцев - до проведения конституционной реформы. В законопроекте отмечается, что выборы депутатов должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года. Этот закон подписал и и.о. президента республики Садыр Жапаров.
Впоследствии решение о назначении выборов на 20 декабря было отменено и административным судом Киргизии.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:53Протесты в Бишкеке
И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах
 
Обсудить1
Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния