https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581511462.html

ЦИК Киргизии обжалует решение об отмене парламентских выборов 20 декабря

ЦИК Киргизии намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:02

2020-10-26T08:02

2020-10-26T08:02

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

бишкек

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома."ЦИК намерен обжаловать это решение. Уже готовятся необходимые документы", - заявил представитель пресс-службы.Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 21 октября определила дату повторных выборов в парламент страны на 20 декабря. Однако впоследствии парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> одобрил законопроект об отложении выборов на несколько месяцев - до проведения конституционной реформы. В законопроекте отмечается, что выборы депутатов должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года. Этот закон подписал и и.о. президента республики <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.Впоследствии решение о назначении выборов на 20 декабря было отменено и административным судом Киргизии.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581311076.html

https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире