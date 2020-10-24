https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581333710.html

Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в республике

Власти в Киргизии легитимны: работают парламент, премьер-министр, и.о. президента, ситуация сейчас стабильная, критический момент преодолен, заявил в интервью... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:06

2020-10-24T14:06

2020-10-24T17:15

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Власти в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> легитимны: работают парламент, премьер-министр, и.о. президента, ситуация сейчас стабильная, критический момент преодолен, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев."Ситуация в Киргизии сейчас стабильная, конечно, продолжаются достаточно активные дискуссии, политические баталии между политическими силами. Это, конечно, связано, в первую очередь, с предстоящими президентскими выборами, парламентскими выборами, конституционной реформой, с внесениями изменений в конституцию, выбором конкретной формы правления в Кыргызстане – президентской или парламентской, в связи с этим конечно идут активные дискуссии", - сказал Казакбаев."Некая критическая ситуация уже преодолена. У нас легитимный парламент работает. Легитимный премьер-министр, и.о. президента работает. Правительство работает, которое не только утверждено парламентом, а также утверждено указом президента, уже экс-президента", - отметил Казакбаев.Он напомнил, что "в ближайшие месяцы планируется проведение конституционной реформы в Кыргызстане". "В ближайшие полгода. Позавчера был принят закон о внесении изменений в закон о выборах в парламент и выборы президента республики, в связи с этим законом не позднее 1 июня должна пройти конституционная реформа, президентские, парламентские выборы", - уточнил глава киргизского МИД.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332291.html

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581311076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире