https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581545503.html

И.о. главы Киргизии Жапаров будет баллотироваться на пост президента

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров во время поездки в Кочкорский район Нарынской области заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства на... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:53

2020-10-26T11:53

2020-10-26T12:23

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

нарынская область

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киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> во время поездки в Кочкорский район <a href="http://ria.ru/location_Naryn_Province/" target="_blank" data-auto="true">Нарынской области</a> заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах в январе 2021 года."Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет", - цитирует Жапарова <a href="https://ru.sputnik.kg" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>.Жапаров также заявил, что для этого намерен подать в отставку с поста исполняющего главы государства в начале декабря.<a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> назначил 10 января датой досрочных выборов президента Киргизии. Согласно конституции республики, временно исполняющий обязанности главы государства не имеет права баллотироваться на этот пост до внесения поправок в основной закон государства.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Жапарову.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580712162.html

https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581511462.html

https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, нарынская область, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире