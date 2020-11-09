https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html

Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней

Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней

Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:00

2020-11-09T15:00

2020-11-09T15:00

садыр жапаров

sputnik кыргызстан

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583337799_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_dc4fbde3d504ba88cb8a72e620bfe4b5.jpg

БИШКЕК, 9 ноя - РИА Новости. Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова."Проект новой конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, сообщил исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. По его словам, специалисты готовят документ", - пишет Sputnik.Как отметил Жапаров, в конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент. "По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент - половина по мажоритарной (одномандатный) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной", - приводит агентство слова Жапарова.Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>

https://ria.ru/20201104/kirgiziya-1582968310.html

https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581545503.html

https://ria.ru/20201027/kirgiziya-1581690870.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, sputnik кыргызстан, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире