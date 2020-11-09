Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкДемонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 9 ноя - РИА Новости. Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова.
"Проект новой конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, сообщил исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. По его словам, специалисты готовят документ", - пишет Sputnik.
Как отметил Жапаров, в конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент. "По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент - половина по мажоритарной (одномандатный) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной", - приводит агентство слова Жапарова.
Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.
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В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
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