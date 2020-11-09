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Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:00
2020-11-09T15:00
садыр жапаров
sputnik кыргызстан
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
киргизия
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БИШКЕК, 9 ноя - РИА Новости. Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова."Проект новой конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, сообщил исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. По его словам, специалисты готовят документ", - пишет Sputnik.Как отметил Жапаров, в конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент. "По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент - половина по мажоритарной (одномандатный) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной", - приводит агентство слова Жапарова.Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан &gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/kirgiziya-1582968310.html
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садыр жапаров, sputnik кыргызстан, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире

Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней

15:00 09.11.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкДемонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке
Демонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 9 ноя - РИА Новости. Проект новой конституции в Киргизии вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова.
"Проект новой конституции вынесут на общественное обсуждение в течение десяти дней, сообщил исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров. По его словам, специалисты готовят документ", - пишет Sputnik.
Спикер парламента Канат Исаев на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Спикер парламента Киргизии Исаев заявил об отставке
Как отметил Жапаров, в конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент. "По итогам общественного обсуждения народ сам примет решение. В конституции предлагаются президентская форма правления и смешанный парламент - половина по мажоритарной (одномандатный) и по партийной системе. Также будет система курултая. Раз в год в Бишкек будут приезжать примерно 2,5 тысячи делегатов из каждого округа, управы, села района, чтобы ознакомиться с отчетом президента и парламента. Тогда власть по-настоящему будет народной", - приводит агентство слова Жапарова.
Он добавил, что за 30 лет ни один президент и ни один парламент не отчитывался перед народом.
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26 октября, 11:53
И.о. главы Киргизии Жапаров будет баллотироваться на пост президента
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
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Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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