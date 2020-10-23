https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html

Глава МИД Киргизии заявил, что республика остается партнером России

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заверил российского коллегу Сергея Лаврова в том, что республика остается стратегическим партнером РФ. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:23

2020-10-23T12:23

2020-10-23T12:45

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

мид киргизии

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Руслан Казакбаев заверил российского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> в том, что республика остается стратегическим партнером РФ."Хочу заверить, что Кыргызская Республика всегда была и остается стратегическим партнером и союзником РФ", - сказал он в начале переговоров с Лавровым в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Мы сегодня намерены открыто, искренне обсудить весь спектр двусторонних и многосторонних отношений в духе нашего стратегического партнерства и союзничества", - добавил он.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579194903.html

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577796281.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, мид киргизии, сергей лавров, в мире