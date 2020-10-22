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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201022/kirgiziya-1581029657.html
Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе президентских выборов
Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:30
2020-10-22T16:30
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на заседании в четверг.За законопроект проголосовали подавляющее большинство депутатов.Согласно проекту закона, в "целях стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ней экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества" выборы не будут проводиться до окончания проведения конституционной реформы.В документе уточняется, что проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov" target="_blank">Садыру Жапарову</a>.
https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kirgiziya-1580104591.html
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РИА Новости
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, киргизия, в мире

Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе президентских выборов

16:30 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на заседании в четверг.
За законопроект проголосовали подавляющее большинство депутатов.
Согласно проекту закона, в "целях стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ней экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества" выборы не будут проводиться до окончания проведения конституционной реформы.
В документе уточняется, что проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.

"В связи с признанием проведенных 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики недействительными повторные выборы либо новые выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года", - сказано в законопроекте.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 15:33Протесты в Бишкеке
Нарышкин обвинил США в попытке повлиять на ситуацию в Киргизии
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 13:14Сказано в эфире
Надолго ли затишье? Эксперты оценили политическую обстановку в КиргизииВ Бишкеке отменили режим чрезвычайного положения. Ситуацию прокомментировали в эфире радио Sputnik завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин и независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
 
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииКиргизияВ мире
 
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