https://ria.ru/20201022/kirgiziya-1581029657.html

Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе президентских выборов

Парламент Киргизии одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:30

2020-10-22T16:30

2020-10-22T16:30

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на заседании в четверг.За законопроект проголосовали подавляющее большинство депутатов.Согласно проекту закона, в "целях стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ней экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества" выборы не будут проводиться до окончания проведения конституционной реформы.В документе уточняется, что проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov" target="_blank">Садыру Жапарову</a>.

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580668358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kirgiziya-1580104591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, киргизия, в мире