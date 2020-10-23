https://ria.ru/20201023/lavrov-1581163520.html

Лавров встретился с главой МИД Киргизии

Москва с удовлетворением отмечает, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с киргизским коллегой... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:16

2020-10-23T12:16

2020-10-23T12:46

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> с удовлетворением отмечает, что обстановка в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> входит в спокойное русло, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на встрече с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым"Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло", - сказал Лавров."Надеемся на то, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране", - добавил российский министр.Он сообщил, что на переговорах будут обсуждаться планы по дальнейшему углублению союзничества, стратегического партнёрства двух стран во всех областях.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580712162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, мид киргизии, сергей лавров, москва, в мире