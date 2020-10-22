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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201022/dolzhnost-1580929993.html
Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности
Новый и.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:14
2020-10-22T07:14
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
нариман тюлеев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Новый и.о. мэра Бишкека <a href="http://ria.ru/person_Nariman_Tjuleev/" target="_blank" data-auto="true">Нариман Тюлеев</a>, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в четверг.В заявлении Тюлеев утверждает, что не стремился возглавлять <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкек</a>, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракматов. Также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как "вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".По его словам, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (горсовет) 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по оценке Тюлеева, "уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580712162.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, нариман тюлеев, бишкек, киргизия, в мире

Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

07:14 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости. Новый и.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг.
В заявлении Тюлеев утверждает, что не стремился возглавлять Бишкек, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракматов. Также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как "вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".
"Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра", - написал Тюлеев.
По его словам, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (горсовет) 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по оценке Тюлеева, "уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны".
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.
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Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
 
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииНариман ТюлеевБишкекКиргизияВ мире
 
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