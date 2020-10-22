https://ria.ru/20201022/dolzhnost-1580929993.html

Новый и.о. мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Новый и.о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:14

2020-10-22T07:14

2020-10-22T07:14

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

нариман тюлеев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Новый и.о. мэра Бишкека <a href="http://ria.ru/person_Nariman_Tjuleev/" target="_blank" data-auto="true">Нариман Тюлеев</a>, возглавивший муниципалитет накануне, отказался от должности, соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в четверг.В заявлении Тюлеев утверждает, что не стремился возглавлять <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкек</a>, но его уговорил экс-мэр Азиз Суракматов. Также, по его словам, едва он приступил к обязанностям, как "вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей".По его словам, исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва БГК (горсовет) 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, который, по оценке Тюлеева, "уже два года добросовестно и ответственно служит столице, представляя новое поколение управленцев страны".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201020/kirgiziya-1580712162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, нариман тюлеев, бишкек, киргизия, в мире