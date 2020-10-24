https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581325426.html

И.о. президента Киргизии планирует посетить Россию

Первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии, премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию, Бишкек обратился к РФ с просьбой, чтобы его дата не зависела... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:35

2020-10-24T12:35

2020-10-24T17:18

руслан казакбаев

россия

сооронбай жээнбеков

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цик киргизии

сергей лавров

москва

бишкек

садыр жапаров

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Первый зарубежный визит и.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> будет в Россию, <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a> обратился к РФ с просьбой, чтобы его дата не зависела от политических событий в республике, надеется, что в ближайшее время по этому вопросу поступит ответ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев."Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву", - сказал Казакбаев."Когда (будет визит) – мы обсуждали это с коллегами, во время встречи с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Викторовичем Лавровым</a> (глава МИД РФ) и в администрации (президента РФ). Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ", - отметил Казакбаев.По словам главы киргизского МИД, он обратился с просьбой к <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, чтобы дата визита Жапарова была определена независимо от внутренних политических событий в республике. "Я просил, чтобы независимо от этого был визит. Наши стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда", - подчеркнул Казакбаев.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html

https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581311076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан казакбаев, россия, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, сергей лавров, москва, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире