И.о. президента Киргизии планирует посетить Россию
12:35 24.10.2020 (обновлено: 17:18 24.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии, премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию, Бишкек обратился к РФ с просьбой, чтобы его дата не зависела от политических событий в республике, надеется, что в ближайшее время по этому вопросу поступит ответ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
"Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву", - сказал Казакбаев.
"Когда (будет визит) – мы обсуждали это с коллегами, во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым (глава МИД РФ) и в администрации (президента РФ). Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ", - отметил Казакбаев.
По словам главы киргизского МИД, он обратился с просьбой к Москве, чтобы дата визита Жапарова была определена независимо от внутренних политических событий в республике. "Я просил, чтобы независимо от этого был визит. Наши стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда", - подчеркнул Казакбаев.
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В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.