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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581183467.html
Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в республике
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил о том, что политические процессы в республике вернулись в правовое поле. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:58
2020-10-23T14:23
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
сергей лавров
бишкек
россия
мид киргизии
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Руслан Казакбаев заявил о том, что политические процессы в республике вернулись в правовое поле."Констатирую, что политическая ситуация в настоящее время в Кыргызстане стабилизировалась, текущие политические процессы вернулись в правовое поле и создана легитимность государственной власти в Кыргызской республике", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201023/lyustratsiya-1581185038.html
https://ria.ru/20201023/kirgiziya-1581164821.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, сергей лавров, бишкек, россия, мид киргизии, киргизия, в мире

Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в республике

13:58 23.10.2020 (обновлено: 14:23 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил о том, что политические процессы в республике вернулись в правовое поле.
"Констатирую, что политическая ситуация в настоящее время в Кыргызстане стабилизировалась, текущие политические процессы вернулись в правовое поле и создана легитимность государственной власти в Кыргызской республике", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 14:03Протесты в Бишкеке
Глава МИД Киргизии заявил, что люстрация в республике будет ежедневной
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 12:23
Глава МИД Киргизии заявил, что республика остается партнером России
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновСергей ЛавровБишкекРоссияМИД КиргизииКиргизияВ мире
 
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