Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС
12:25 10.11.2020 (обновлено: 12:53 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам зарубежных стран, в том числе Киргизии и Молдавии, нужно дать самостоятельно разобраться в ситуации.
Российский лидер, выступая на саммите ШОС, рассказал о попытках вмешательства извне во внутренние дела, в том числе, Белоруссии. Он заявил, что недопустимо навязывать им решения извне, народ должен разобраться сам.
"То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающей внутриполитической борьбе в Молдавии", - сказал Путин.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.
14 ноября 2019, 22:32Путин высказался против прямого вмешательства во внутренние дела стран
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.