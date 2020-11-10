https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС

Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам зарубежных стран, в том числе Киргизии и Молдавии, нужно дать самостоятельно разобраться в ситуации. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:25

2020-11-10T12:25

2020-11-10T12:53

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

молдавия

киргизия

шос

владимир путин

белоруссия

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам зарубежных стран, в том числе Киргизии и Молдавии, нужно дать самостоятельно разобраться в ситуации.Российский лидер, выступая на саммите ШОС, рассказал о попытках вмешательства извне во внутренние дела, в том числе, Белоруссии. Он заявил, что недопустимо навязывать им решения извне, народ должен разобраться сам."То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающей внутриполитической борьбе в Молдавии", - сказал Путин.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581563187.html

https://ria.ru/20191114/1560956034.html

https://ria.ru/20201009/vmeshatelstvo-1579028051.html

молдавия

киргизия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, молдавия, киргизия, шос, владимир путин, белоруссия, в мире