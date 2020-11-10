Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности
13:19 10.11.2020 (обновлено: 13:38 10.11.2020)
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.
"Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики", - сказал российский лидер после выступления и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы.
Путин добавил, что стабильности в последние годы Киргизии не хватало, но без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.