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https://ria.ru/20201110/kirgiziya-1583913993.html
Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности
Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности
Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:19
2020-11-10T13:38
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
цик киргизии
бишкек
шос
владимир путин
киргизия
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС."Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики", - сказал российский лидер после выступления и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы.Путин добавил, что стабильности в последние годы Киргизии не хватало, но без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, шос, владимир путин, киргизия, в мире

Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности

13:19 10.11.2020 (обновлено: 13:38 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.
"Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики", - сказал российский лидер после выступления и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:25
Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС
Путин добавил, что стабильности в последние годы Киргизии не хватало, но без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
Демонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 15:00
Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
 
Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновЦИК КиргизииБишкекШОСВладимир ПутинКиргизияВ мире
 
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