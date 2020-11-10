https://ria.ru/20201110/kirgiziya-1583913993.html

Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности

Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности

Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:19

2020-11-10T13:19

2020-11-10T13:38

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия желает, чтобы стабильность в Киргизии была долгосрочной и устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС."Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики", - сказал российский лидер после выступления и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы.Путин добавил, что стабильности в последние годы Киргизии не хватало, но без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, шос, владимир путин, киргизия, в мире