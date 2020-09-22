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https://ria.ru/20200922/butsaev-1577594343.html
Биография Дениса Буцаева
Денис Петрович Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:07
2020-09-22T13:07
денис буцаев
справки
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<a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Денис Петрович Буцаев</a> родился 7 марта 1977 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.В 1999 году окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности "юриспруденция".В 1998-2004 годах работал юристом, был начальником юридического отдела компаний IBM EE/A, IBM EMEA.В 2004-2005 годах возглавлял юридический департамент стран СНГ, Восточной Европы, компаний Hewlitt-Packard LLC, Hewlitt-Packard LLC EMEA.В 2005-2007 годах руководил юридическим департаментом стран Восточной Европы, Азии, СНГ, входил в Совет директоров компании Hewlitt-Packard LLC.С 2008 по 2009 год был членом Экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ.В 2010-2012 годах – директор – управляющий партнер инвестиционной группы "Панорама".С 2012 по 2013 год – гендиректор проектной компании ООО "ПЭТ Технолоджи" (входило в "Роснано"). В 2013 году стал <a href="https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/44988#tab-text" target="_blank">советником губернатора</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. В сентябре 2013 года был назначен <a href="https://ria.ru/20130917/963706644.html" target="_blank">министром инвестиций и инноваций</a> Московской области. С июля 2014 года – заместитель председателя правительства Московской области.С сентября 2015 года – заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области. С сентября 2018 года Буцаев занимал пост <a href="https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/pravitelstvo/mosoblduma-soglasovala-kandidatury-na-dolzhnosti-vice-gubernatorov-i-zampredov" target="_blank">заместителя областного правительства</a>. 20 декабря 2018 года Денис Буцаев был <a href="https://riamo.ru/article/331666/denis-butsaev-ushel-s-posta-zampreda-pravitelstva-moskovskoj-oblasti.xl" target="_blank">освобожден от этой должности</a>. 19 февраля 2019 года стало известно о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании <a href="https://1prime.ru/state_regulation/20190219/829732462.html" target="_blank">"Российский экологический оператор"</a>, которая была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 25 ноября 2019 года Денис Буцаев был <a href="https://ria.ru/20191125/1561546870.html" target="_blank">уволен с должности</a> гендиректора "Российского экологического оператора". 17 сентября 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначил Дениса Буцаева п<a href="https://ria.ru/20200917/gubernator-1577406781.html" target="_blank">ервым вице-губернатором области</a>. Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной Думы</a> согласовали его кандидатуру на должность <a href="https://www.belduma.ru/news/detail.php?ID=42558" target="_blank">первого заместителя главы региона</a>. 22 сентября 2020 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Денис Буцаев будет <a href="https://ria.ru/20200922/otstavka-1577590612.html" target="_blank">исполнять обязанности губернатора Белгородской области</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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денис буцаев, справки

Биография Дениса Буцаева

13:07 22.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДенис Буцаев
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Петрович Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве.
В 1999 году окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности "юриспруденция".
В 1998-2004 годах работал юристом, был начальником юридического отдела компаний IBM EE/A, IBM EMEA.
В 2004-2005 годах возглавлял юридический департамент стран СНГ, Восточной Европы, компаний Hewlitt-Packard LLC, Hewlitt-Packard LLC EMEA.
В 2005-2007 годах руководил юридическим департаментом стран Восточной Европы, Азии, СНГ, входил в Совет директоров компании Hewlitt-Packard LLC.
С 2008 по 2009 год был членом Экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ.
В 2010-2012 годах – директор – управляющий партнер инвестиционной группы "Панорама".
С 2012 по 2013 год – гендиректор проектной компании ООО "ПЭТ Технолоджи" (входило в "Роснано").
В 2013 году стал советником губернатора Московской области.
В сентябре 2013 года был назначен министром инвестиций и инноваций Московской области.
С июля 2014 года – заместитель председателя правительства Московской области.
С сентября 2015 года – заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области.
С сентября 2018 года Буцаев занимал пост заместителя областного правительства. 20 декабря 2018 года Денис Буцаев был освобожден от этой должности.
19 февраля 2019 года стало известно о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании "Российский экологический оператор", которая была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
25 ноября 2019 года Денис Буцаев был уволен с должности гендиректора "Российского экологического оператора".
17 сентября 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначил Дениса Буцаева первым вице-губернатором области. Депутаты Белгородской областной Думы согласовали его кандидатуру на должность первого заместителя главы региона.
22 сентября 2020 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Денис Буцаев будет исполнять обязанности губернатора Белгородской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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