https://ria.ru/20200922/butsaev-1577594343.html

Биография Дениса Буцаева

Денис Петрович Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:07

2020-09-22T13:07

2020-09-22T13:07

денис буцаев

справки

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<a href="http://ria.ru/person_Denis_Gucaev/" target="_blank" data-auto="true">Денис Петрович Буцаев</a> родился 7 марта 1977 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.В 1999 году окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности "юриспруденция".В 1998-2004 годах работал юристом, был начальником юридического отдела компаний IBM EE/A, IBM EMEA.В 2004-2005 годах возглавлял юридический департамент стран СНГ, Восточной Европы, компаний Hewlitt-Packard LLC, Hewlitt-Packard LLC EMEA.В 2005-2007 годах руководил юридическим департаментом стран Восточной Европы, Азии, СНГ, входил в Совет директоров компании Hewlitt-Packard LLC.С 2008 по 2009 год был членом Экспертного совета при председателе Совета Федерации РФ.В 2010-2012 годах – директор – управляющий партнер инвестиционной группы "Панорама".С 2012 по 2013 год – гендиректор проектной компании ООО "ПЭТ Технолоджи" (входило в "Роснано"). В 2013 году стал <a href="https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/44988#tab-text" target="_blank">советником губернатора</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>. В сентябре 2013 года был назначен <a href="https://ria.ru/20130917/963706644.html" target="_blank">министром инвестиций и инноваций</a> Московской области. С июля 2014 года – заместитель председателя правительства Московской области.С сентября 2015 года – заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области. С сентября 2018 года Буцаев занимал пост <a href="https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/pravitelstvo/mosoblduma-soglasovala-kandidatury-na-dolzhnosti-vice-gubernatorov-i-zampredov" target="_blank">заместителя областного правительства</a>. 20 декабря 2018 года Денис Буцаев был <a href="https://riamo.ru/article/331666/denis-butsaev-ushel-s-posta-zampreda-pravitelstva-moskovskoj-oblasti.xl" target="_blank">освобожден от этой должности</a>. 19 февраля 2019 года стало известно о назначении Дениса Буцаева генеральным директором компании <a href="https://1prime.ru/state_regulation/20190219/829732462.html" target="_blank">"Российский экологический оператор"</a>, которая была создана для координации действий региональных операторов в рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 25 ноября 2019 года Денис Буцаев был <a href="https://ria.ru/20191125/1561546870.html" target="_blank">уволен с должности</a> гендиректора "Российского экологического оператора". 17 сентября 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначил Дениса Буцаева п<a href="https://ria.ru/20200917/gubernator-1577406781.html" target="_blank">ервым вице-губернатором области</a>. Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной Думы</a> согласовали его кандидатуру на должность <a href="https://www.belduma.ru/news/detail.php?ID=42558" target="_blank">первого заместителя главы региона</a>. 22 сентября 2020 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Денис Буцаев будет <a href="https://ria.ru/20200922/otstavka-1577590612.html" target="_blank">исполнять обязанности губернатора Белгородской области</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис буцаев, справки