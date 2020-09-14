https://ria.ru/20200914/goldshteyn-1577079912.html

Биография Ростислава Гольдштейна

Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:45

2020-09-14T02:45

2020-09-14T02:45

ростислав гольдштейн

тверская область

справки

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Ростислав Эрнстович Гольдштейн <a href="https://www.eao.ru/gubernator/biografiya/" target="_blank">родился 15 марта 1969 года</a> в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году <a href="http://viperson.ru/people/goldshteyn-rostislav-ernstovich" target="_blank">окончил</a> Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), <a href="http://council.gov.ru/structure/persons/1247/" target="_blank">в 2007 году</a> – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент"). В 1986 году <a href="https://er.ru/persons/447/" target="_blank">начал трудовую деятельность слесарем</a> на Сахалинской тепловой электростанции.В 1987-1989 годах служил в вооруженных силах.В 1989 году работал на Сахалинской ГРЭС, затем был монтажником треста "Дальэнергомонтаж" и строительного кооператива "Содружество" (Коми АССР). В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс" и на совместном советско-американском предприятии ООО "АмКоми" в Ухте (Республика Коми). В 1992-1994 годах – директор ТОО "Нета" в городе Ухта республики Коми.С 1994 по 1995 год работал исполнительным директором, коммерческим агентом, генеральным директором ТОО "Кимп" в Ухте.В 1996-1998 годах – коммерческий агент, генеральный директор ТОО "Кимп".В 1998, а также с 2001 по 2004 год осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность в Ухте.С 1998 по 2001 год работал исполнительным директором ООО "Кимп".В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.С 2004 по 2007 год – председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета республики Коми. В 2007 году повторно избирался депутатом, был вице-спикером Государственного совета Республики Коми.С 2007 по 2015 год – депутат Государственной Думы ФС РФ <a href="http://duma.gov.ru/duma/deputies/5/" target="_blank">V</a> и <a href="http://duma.gov.ru/duma/deputies/6/" target="_blank">VI созыва</a>, был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562326981.html" target="_blank">С 2015 по 2019 год</a> – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Еврейской автономной области – представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.12 декабря 2019 года президент РФ назначил <a href="https://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn" target="_blank">Ростислава Гольдштейна</a> временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. Является членом Генерального совета Всероссийской политической партии "<a href="https://er.ru/persons/general_council/" target="_blank">Единая Россия</a>". Гольдштейн <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44009" target="_blank">награжден медалью</a> ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019). Ростислав Гольдштейн <a href="https://www.eao.ru/gubernator/svedeniya-o-dokhodakh/" target="_blank">женат</a>, у него есть дочь.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,3 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростислав гольдштейн, тверская область, справки