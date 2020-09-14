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https://ria.ru/20200914/goldshteyn-1577079912.html
Биография Ростислава Гольдштейна
Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:45
2020-09-14T02:45
ростислав гольдштейн
тверская область
справки
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Ростислав Эрнстович Гольдштейн <a href="https://www.eao.ru/gubernator/biografiya/" target="_blank">родился 15 марта 1969 года</a> в поселке Селижарово Тверской области. В 1995 году <a href="http://viperson.ru/people/goldshteyn-rostislav-ernstovich" target="_blank">окончил</a> Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), <a href="http://council.gov.ru/structure/persons/1247/" target="_blank">в 2007 году</a> – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент"). В 1986 году <a href="https://er.ru/persons/447/" target="_blank">начал трудовую деятельность слесарем</a> на Сахалинской тепловой электростанции.В 1987-1989 годах служил в вооруженных силах.В 1989 году работал на Сахалинской ГРЭС, затем был монтажником треста "Дальэнергомонтаж" и строительного кооператива "Содружество" (Коми АССР). В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс" и на совместном советско-американском предприятии ООО "АмКоми" в Ухте (Республика Коми). В 1992-1994 годах – директор ТОО "Нета" в городе Ухта республики Коми.С 1994 по 1995 год работал исполнительным директором, коммерческим агентом, генеральным директором ТОО "Кимп" в Ухте.В 1996-1998 годах – коммерческий агент, генеральный директор ТОО "Кимп".В 1998, а также с 2001 по 2004 год осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность в Ухте.С 1998 по 2001 год работал исполнительным директором ООО "Кимп".В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.С 2004 по 2007 год – председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета республики Коми. В 2007 году повторно избирался депутатом, был вице-спикером Государственного совета Республики Коми.С 2007 по 2015 год – депутат Государственной Думы ФС РФ <a href="http://duma.gov.ru/duma/deputies/5/" target="_blank">V</a> и <a href="http://duma.gov.ru/duma/deputies/6/" target="_blank">VI созыва</a>, был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562326981.html" target="_blank">С 2015 по 2019 год</a> – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Еврейской автономной области – представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.12 декабря 2019 года президент РФ назначил <a href="https://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn" target="_blank">Ростислава Гольдштейна</a> временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. Является членом Генерального совета Всероссийской политической партии "<a href="https://er.ru/persons/general_council/" target="_blank">Единая Россия</a>". Гольдштейн <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44009" target="_blank">награжден медалью</a> ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019). Ростислав Гольдштейн <a href="https://www.eao.ru/gubernator/svedeniya-o-dokhodakh/" target="_blank">женат</a>, у него есть дочь.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,3 миллиона рублей. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростислав гольдштейн, тверская область, справки

Биография Ростислава Гольдштейна

02:45 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области.
В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования (специальность – "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (специальность – "менеджмент").
В 1986 году начал трудовую деятельность слесарем на Сахалинской тепловой электростанции.
В 1987-1989 годах служил в вооруженных силах.
В 1989 году работал на Сахалинской ГРЭС, затем был монтажником треста "Дальэнергомонтаж" и строительного кооператива "Содружество" (Коми АССР). В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс" и на совместном советско-американском предприятии ООО "АмКоми" в Ухте (Республика Коми).
В 1992-1994 годах – директор ТОО "Нета" в городе Ухта республики Коми.
С 1994 по 1995 год работал исполнительным директором, коммерческим агентом, генеральным директором ТОО "Кимп" в Ухте.
В 1996-1998 годах – коммерческий агент, генеральный директор ТОО "Кимп".
В 1998, а также с 2001 по 2004 год осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность в Ухте.
С 1998 по 2001 год работал исполнительным директором ООО "Кимп".
В 2003 году был избран депутатом Государственного совета Республики Коми.
С 2004 по 2007 год – председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета республики Коми.
В 2007 году повторно избирался депутатом, был вице-спикером Государственного совета Республики Коми.
С 2007 по 2015 год – депутат Государственной Думы ФС РФ V и VI созыва, был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
С 2015 по 2019 год – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Еврейской автономной области – представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
12 декабря 2019 года президент РФ назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Является членом Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Гольдштейн награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).
Ростислав Гольдштейн женат, у него есть дочь.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 5,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Ростислав ГольдштейнТверская областьСправки
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