В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО

СЫКТЫВКАР, 28 ноя – РИА Новости. Ветераны СВО в Коми обучились основам предпринимательской деятельности в рамках проекта, реализуемого по поручению главы Республики Ростислава Гольдштейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"26 ветеранов СВО из Сыктывкара, Инты, Вуктыла, Сосногорска, Печоры, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов прошли обучение в рамках региональной образовательной программы "Дело сильных". Программа организована по поручению руководителя региона Ростислава Гольдштейна по линии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"", – пояснили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.
Ветеранов СВО и членов их семей познакомили с практическими инструментами для создания и ведения своего дела. Обучение проходило в онлайн-формате по программе, разработанной специалистами министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми и центра развития предпринимательства.
"Участники интенсива не только развивали предпринимательское мышление, но и учились оценивать свои бизнес-идеи с точки зрения рыночной востребованности. Особое внимание уделено практической составляющей: каждый слушатель получил экспертное сопровождение, включая индивидуальные консультации, обратную связь и конкретные рекомендации по реализации своего проекта", – уточнили в пресс-службе.
Спикерами выступили действующие предприниматели, эксперты в области старта и развития бизнеса, а также представители Управления ФНС России, разъяснив юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. По словам участников, их особенно вдохновили истории успеха местных предпринимателей, в том числе, из числа участников СВО.
"Вопрос трудоустройства и эффективной интеграции в мирную жизнь ветеранов СВО – на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна. Программа “Дело сильных” стала одним из инструментов в этой работе, поскольку участники получили не только новые знания, но и обрели уверенность в своих силах", – подытожили РИИ Новости в пресс-службе Гольдштейна.
