В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО

СЫКТЫВКАР, 28 ноя – РИА Новости. Ветераны СВО в Коми обучились основам предпринимательской деятельности в рамках проекта, реализуемого по поручению главы Республики Ростислава Гольдштейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Ветеранов СВО и членов их семей познакомили с практическими инструментами для создания и ведения своего дела. Обучение проходило в онлайн-формате по программе, разработанной специалистами министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми и центра развития предпринимательства.

"Участники интенсива не только развивали предпринимательское мышление, но и учились оценивать свои бизнес-идеи с точки зрения рыночной востребованности. Особое внимание уделено практической составляющей: каждый слушатель получил экспертное сопровождение, включая индивидуальные консультации, обратную связь и конкретные рекомендации по реализации своего проекта", – уточнили в пресс-службе.

Спикерами выступили действующие предприниматели, эксперты в области старта и развития бизнеса, а также представители Управления ФНС России , разъяснив юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. По словам участников, их особенно вдохновили истории успеха местных предпринимателей, в том числе, из числа участников СВО.