В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО
08:43 28.11.2025 (обновлено: 12:07 28.11.2025)
В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО
В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО
В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО
Ветераны СВО в Коми обучились основам предпринимательской деятельности в рамках проекта, реализуемого по поручению главы Республики Ростислава Гольдштейна
республика коми
сыктывкар
инта
ростислав гольдштейн
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вооруженные силы рф
республика коми
сыктывкар
инта
республика коми, сыктывкар, инта, ростислав гольдштейн, федеральная налоговая служба (фнс россии), вооруженные силы рф
Республика Коми, Сыктывкар, Инта, Ростислав Гольдштейн, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Вооруженные силы РФ
В Коми запустили проект "Дело сильных" для участников СВО

Ветераны СВО из Коми приняли участие в проекте "Дело сильных"

СЫКТЫВКАР, 28 ноя – РИА Новости. Ветераны СВО в Коми обучились основам предпринимательской деятельности в рамках проекта, реализуемого по поручению главы Республики Ростислава Гольдштейна, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"26 ветеранов СВО из Сыктывкара, Инты, Вуктыла, Сосногорска, Печоры, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов прошли обучение в рамках региональной образовательной программы "Дело сильных". Программа организована по поручению руководителя региона Ростислава Гольдштейна по линии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"", – пояснили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.
Ветеранов СВО и членов их семей познакомили с практическими инструментами для создания и ведения своего дела. Обучение проходило в онлайн-формате по программе, разработанной специалистами министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми и центра развития предпринимательства.
"Участники интенсива не только развивали предпринимательское мышление, но и учились оценивать свои бизнес-идеи с точки зрения рыночной востребованности. Особое внимание уделено практической составляющей: каждый слушатель получил экспертное сопровождение, включая индивидуальные консультации, обратную связь и конкретные рекомендации по реализации своего проекта", – уточнили в пресс-службе.
Спикерами выступили действующие предприниматели, эксперты в области старта и развития бизнеса, а также представители Управления ФНС России, разъяснив юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса. По словам участников, их особенно вдохновили истории успеха местных предпринимателей, в том числе, из числа участников СВО.
"Вопрос трудоустройства и эффективной интеграции в мирную жизнь ветеранов СВО – на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна. Программа “Дело сильных” стала одним из инструментов в этой работе, поскольку участники получили не только новые знания, но и обрели уверенность в своих силах", – подытожили РИИ Новости в пресс-службе Гольдштейна.
Республика Коми, Сыктывкар, Инта, Ростислав Гольдштейн, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Вооруженные силы РФ
 
 
