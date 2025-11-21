Рейтинг@Mail.ru
Коми подключилась к проекту по продвижению языка коренного населения - РИА Новости, 21.11.2025
09:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/komi-2056504326.html
Коми подключилась к проекту по продвижению языка коренного населения
Республика Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна подключилась к федеральному проекту Дома народов России по продвижению в интернете языка... РИА Новости, 21.11.2025
республика коми
ростислав гольдштейн
республика коми
республика коми, ростислав гольдштейн
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн
Коми подключилась к проекту по продвижению языка коренного населения

Коми подключилась к проекту по продвижению в интернете языка коренного населения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
СЫКТЫВКАР, 21 ноя — РИА Новости. Республика Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна подключилась к федеральному проекту Дома народов России по продвижению в интернете языка коренного населения региона, сообщил РИА Новости министр национальной политики Коми Роман Носков.
По его словам, эта задача выполняется в рамках национальной цели о реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.
"Продвижение коми языка в масштабах страны для нас — одно из поручений главы Ростислава Гольдштейна. Нам удалось подключиться с коми языком к проекту Дома народов России и ПАО "Сбербанк" по обучению отечественного сервиса на основе искусственного интеллекта GigaChat языкам народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей", — пояснил РИА Новости Носков.
Он добавил, что работы еще много, поэтому этот процесс продолжится и в следующем году.
Гольдштейн заявил РИА Новости, что сохранение и развитие языка, на котором общаются жители республики испокон веков, — это один из приоритетов национальной политики, поставленный им перед правительством Коми.
"Помимо проекта, в который мы вошли, наладив сотрудничество с Домом народов России, в данный момент продолжаем еще одну важную миссию. В настоящее время команда популярной отечественной платформы "Яндекс" с помощью нейросетевых технологий улучшает качество перевода в рамках проекта, по которому наш — коми — язык заведен в сервис "Яндекс Переводчик". Сейчас осуществляется обучение нейросетевым технологиям на новом языковом материале", — указал собеседник агентства.
Глава Коми напомнил, что язык региона в "Яндекс Переводчике" появился в начале 2025 года.
"Этому важному для нас результату предшествовала большая работа. Наше министерство национальной политики и Дом дружбы народов Коми организовали работу группы из 16-ти высококвалифицированных переводчиков по переводу языкового корпуса "Яндекса" объемом в 100 тысяч предложений", — подчеркнул Гольдштейн.
По его словам, так была заложена основа для включения коми языка в отечественный сервис автоматического перевода.
"Мы идем в ногу со временем. Понимая, что интернет стал неотъемлемой частью жизни не только молодежи, но и взрослого населения республики и страны в целом, мы используем "мировую паутину" как один из ресурсов для развития национального языка. Именно он служит ключевым фактором сохранения идентичности нашего региона, укрепления связи поколений и проявления любви не на словах, а на деле к нашей малой родине", — подытожил РИА Новости глава региона.
Республика КомиРостислав Гольдштейн
 
 
