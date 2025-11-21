Коми подключилась к проекту по продвижению языка коренного населения

СЫКТЫВКАР, 21 ноя — РИА Новости. Республика Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна подключилась к федеральному проекту Дома народов России по продвижению в интернете языка коренного населения региона, сообщил РИА Новости министр национальной политики Коми Роман Носков.

По его словам, эта задача выполняется в рамках национальной цели о реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.

"Продвижение коми языка в масштабах страны для нас — одно из поручений главы Ростислава Гольдштейна. Нам удалось подключиться с коми языком к проекту Дома народов России и ПАО "Сбербанк" по обучению отечественного сервиса на основе искусственного интеллекта GigaChat языкам народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей", — пояснил РИА Новости Носков.

Он добавил, что работы еще много, поэтому этот процесс продолжится и в следующем году.

Гольдштейн заявил РИА Новости, что сохранение и развитие языка, на котором общаются жители республики испокон веков, — это один из приоритетов национальной политики, поставленный им перед правительством Коми.

"Помимо проекта, в который мы вошли, наладив сотрудничество с Домом народов России, в данный момент продолжаем еще одну важную миссию. В настоящее время команда популярной отечественной платформы "Яндекс" с помощью нейросетевых технологий улучшает качество перевода в рамках проекта, по которому наш — коми — язык заведен в сервис "Яндекс Переводчик". Сейчас осуществляется обучение нейросетевым технологиям на новом языковом материале", — указал собеседник агентства.

Глава Коми напомнил, что язык региона в "Яндекс Переводчике" появился в начале 2025 года.

"Этому важному для нас результату предшествовала большая работа. Наше министерство национальной политики и Дом дружбы народов Коми организовали работу группы из 16-ти высококвалифицированных переводчиков по переводу языкового корпуса "Яндекса" объемом в 100 тысяч предложений", — подчеркнул Гольдштейн.

По его словам, так была заложена основа для включения коми языка в отечественный сервис автоматического перевода.