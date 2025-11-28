Гольдштейн: бюджет Коми сохраняет ярко выраженную социальную направленность

СЫКТЫВКАР, 28 НОЯ – РИА Новости. Госсовет Коми принял бюджет республики на 2026-2028 годы, по словам главы региона Ростислава Гольдштейна он остается социально направленным, передает корреспондент РИА Новости.

На заседание сессии был приглашен новый полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игоря Руденя в рамках его рабочего визита в Сыктывкар.

Большинством голосов проект бюджета на три года принят. Глава Коми Ростислав Гольдштейн поблагодарил депутатский корпус за участие в формировании проекта бюджета и его доработке, которая предшествовала рассмотрению во втором чтении.

"Республиканский бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность. Две трети бюджетных расходов предусмотрены на развитие образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а также на социальную поддержку граждан. В числе безусловных приоритетов правительства Коми – оказание поддержки участникам СВО и членам их семей", – подчеркнул глава.

Он напомнил, что за последние годы значительно увеличены ассигнования практически по всем направлениям социальной и экономической составляющим бюджета.

Общий плановый объем расходов бюджета 2025 года превысил 137 миллиардов рублей. Это почти на 14 миллиардов больше, чем планировалось при принятии бюджета год назад. Выросло финансирование госпрограмм, направленных на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы.

"В ближайшие три года наша главная задача – удержать этот высокий уровень. Мы должны сосредоточиться на наведении порядка в отраслях социальной сферы и экономики, а также на своевременном завершении строительства уже начатых объектов", – отметил Гольдштейн.

Из федерального бюджета республике предусмотрено 16,6 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов: на 3,6 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. На текущий момент в проекте федерального бюджета на 2026 год республике предусмотрено 16,4 миллиарда рублей.

"Мы продолжим планомерную работу с федеральным центром по привлечению финансирования на нацпроекты. Сделаем акцент на развитие наших арктических территорий. Сегодня это особенно актуально", – заявил глава Коми.

Отмечается, что о социальной направленности бюджета на трехлетний период свидетельствуют планы по отрасли здравоохранения. Намечено строительство Республиканской инфекционной больницы, пристройки главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы.

В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения на 2026 год предусмотрены средства для Печорской ЦРБ на капремонты ФАПов в Путейце и Набережном, отделения реабилитации и детской больницы.

Также на 2026-2028 годы запланированы средства для ремонта Сыктывкарской горбольницы и Ухтинской городской поликлиники. На 2027-2028 годы намечены ремонты 10 больниц – Воркутинской детской, Вуктыльской, Прилузской, Сосногорской, Троицко-Печорской, Усть-Цилемской, Ижемской, Интинской, Княжпогостской и Корткеросской.

На 2026 год предусмотрены средства на создание двух амбулаторий (в Пажге и Благоево) и семи ФАПов (в селах Шошка, Подтыбок, Богородск, Важгорт, Верхний Ярашью, в посёлках Сивомаскинский и Елецкий). На 2027 год заложено финансирование трех амбулаторий – Красноборской, Нившерской и в Пичипашне, а также один ФАП – Новоборский. Кроме того, стартует подготовка к возведению нового перинатального центра в Сыктывкаре.

В отрасли соцзащиты на 2026 год предусмотрены средства на капремонты интернатов в поселке Нижний Одес и в Ухте. Продолжится строительство нового корпуса Летского интерната на 200 койко-мест в селе Черемуховка Прилузского района.

Дефицит бюджета составит 15,1 миллиарда рублей. Для обеспечения его финансирования заложено привлечение банковских кредитов.