Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села - РИА Новости, 26.11.2025
10:13 26.11.2025
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села - РИА Новости, 26.11.2025
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села
В Коми 2026 год станет Годом села, указ об этом подписал глава Республики Ростислав Гольдштейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
2025-11-26T10:13:00+03:00
2025-11-26T10:13:00+03:00
республика коми
койгородский район
ростислав гольдштейн
общество
республика коми
койгородский район
республика коми, койгородский район, ростислав гольдштейн, общество
Республика Коми, Койгородский район, Ростислав Гольдштейн, Общество
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села

Ростислав Гольдштейн объявил 2026 год в Республике Коми Годом села

СЫКТЫВКАР, 26 ноя - РИА Новости. В Коми 2026 год станет Годом села, указ об этом подписал глава Республики Ростислав Гольдштейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Гольдштейн также поручил правительству региона до 15 декабря 2025 года создать оргкомитет по подготовке и проведению Года села с планом мероприятий. Запланировать и провести мероприятия в рамках Года села рекомендовано также местным властям в городах и районах Коми.
Этим летом на встрече с жителями Койгородского района Гольдштейн подержал их предложение объявить 2026 год Годом села в Коми.
"Предложение провести Год села – это инициатива самих жителей. И они должны увидеть реальные изменения. Должны быть решены системные сельские проблемы или найдены пути их решения. Год села – подходящий инструмент для этой задачи. Особое внимание уделим сельским труженикам. Они заслуживают признания и глубокого уважения", – цитирует Гольдштейна его пресс-служба.
На недавней встрече с лидером межрегионального движения "Коми войтыр" Олегом Лажаневым руководитель региона призвал движение включиться в подготовку и проведение Года села.
"Мы обязаны сделать так, чтобы 2026 год запомнился не только яркими событиями, но и реальными переменами в жизни сельчан. Уверен, вместе мы наполним предстоящий год конкретными делами, реализуем много нужных и полезных проектов, которые сделают жизнь на селе в Коми ещё лучше", – подытожил Гольдштейн.
Республика Коми, Койгородский район, Ростислав Гольдштейн
 
 
Обсуждения
