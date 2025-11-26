Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села

СЫКТЫВКАР, 26 ноя - РИА Новости. В Коми 2026 год станет Годом села, указ об этом подписал глава Республики Ростислав Гольдштейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Гольдштейн также поручил правительству региона до 15 декабря 2025 года создать оргкомитет по подготовке и проведению Года села с планом мероприятий. Запланировать и провести мероприятия в рамках Года села рекомендовано также местным властям в городах и районах Коми

Этим летом на встрече с жителями Койгородского района Гольдштейн подержал их предложение объявить 2026 год Годом села в Коми.

"Предложение провести Год села – это инициатива самих жителей. И они должны увидеть реальные изменения. Должны быть решены системные сельские проблемы или найдены пути их решения. Год села – подходящий инструмент для этой задачи. Особое внимание уделим сельским труженикам. Они заслуживают признания и глубокого уважения", – цитирует Гольдштейна его пресс-служба.

На недавней встрече с лидером межрегионального движения "Коми войтыр" Олегом Лажаневым руководитель региона призвал движение включиться в подготовку и проведение Года села.