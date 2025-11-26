https://ria.ru/20251126/komi-2057605752.html
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села
республика коми
республика коми, койгородский район, ростислав гольдштейн, общество
СЫКТЫВКАР, 26 ноя - РИА Новости. В Коми 2026 год станет Годом села, указ об этом подписал глава Республики Ростислав Гольдштейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Гольдштейн
также поручил правительству региона до 15 декабря 2025 года создать оргкомитет по подготовке и проведению Года села с планом мероприятий. Запланировать и провести мероприятия в рамках Года села рекомендовано также местным властям в городах и районах Коми
.
Этим летом на встрече с жителями Койгородского района
Гольдштейн подержал их предложение объявить 2026 год Годом села в Коми.
"Предложение провести Год села – это инициатива самих жителей. И они должны увидеть реальные изменения. Должны быть решены системные сельские проблемы или найдены пути их решения. Год села – подходящий инструмент для этой задачи. Особое внимание уделим сельским труженикам. Они заслуживают признания и глубокого уважения", – цитирует Гольдштейна его пресс-служба.
На недавней встрече с лидером межрегионального движения "Коми войтыр" Олегом Лажаневым руководитель региона призвал движение включиться в подготовку и проведение Года села.
"Мы обязаны сделать так, чтобы 2026 год запомнился не только яркими событиями, но и реальными переменами в жизни сельчан. Уверен, вместе мы наполним предстоящий год конкретными делами, реализуем много нужных и полезных проектов, которые сделают жизнь на селе в Коми ещё лучше", – подытожил Гольдштейн.