Силуанов обсудил с главой Коми бюджет региона - РИА Новости, 16.12.2025
17:54 16.12.2025
Силуанов обсудил с главой Коми бюджет региона
Силуанов обсудил с главой Коми бюджет региона
Силуанов обсудил с главой Коми бюджет региона
Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном сбалансированность регионального бюджета в условиях меняющейся... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:54:00+03:00
2025-12-16T17:54:00+03:00
экономика
россия
республика коми
антон силуанов
ростислав гольдштейн
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
республика коми
экономика, россия, республика коми, антон силуанов, ростислав гольдштейн, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Республика Коми, Антон Силуанов, Ростислав Гольдштейн, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов обсудил с главой Коми бюджет региона

Силуанов обсудил с главой Коми Гольдштейномом сбалансированность бюджета региона

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном сбалансированность регионального бюджета в условиях меняющейся конъюнктуры основных добывающих производств, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн обсудили вопросы сбалансированности регионального бюджета в условиях меняющейся конъюнктуры основных добывающих производств", - говорится в материалах на сайте министерства.
Отдельно в ходе встречи министр и глава Республики обсудили исполнение бюджета региона, в первую очередь, финансовое обеспечение приоритетных социально значимых расходов, отмечается в сообщении.
"Обсуждались также вопросы финансирования строительства объектов образования и здравоохранения, ремонта автомобильных дорог", - добавили в Минфине.
Путин на встрече с врио главы Коми Гольдштейном - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
19 августа, 13:16
 
ЭкономикаРоссияРеспублика КомиАнтон СилуановРостислав ГольдштейнМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
