15:14 12.12.2025
Более полумиллиарда рублей вложили в спорт в Коми по поручению Гольдштейна
республика коми, сыктывкар, воркута, ростислав гольдштейн, общество
Республика Коми, Сыктывкар, Воркута, Ростислав Гольдштейн, Общество
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
СЫКТЫВКАР, 12 дек – РИА Новости. В Коми за текущий год в создание новых и ремонт действующих объектов спорта по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна вложено более полумиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в региональном Минспорта.
"На следующей неделе планируем открытие новой лыжной базы в Сыктывкаре, в строительство которой вложено более 373 миллионов рублей. В селе Айкино Усть-Вымского района с привлечением федерального финансирования (всего расходы составили свыше 128 миллионов рублей) в рамках проекта "Бизнес-спринт" создается модульный спортзал – первый такого масштаба за историю муниципалитета (для тренировок по футболу, баскетболу, волейболу и другим игровым видам спорта)", - пояснили РИА Новости в профильном ведомстве.
Кроме того, в этом году создана спортплощадка в Воркуте для занятий футболом, баскетболом, волейболом и воркаутом (почти 11 миллионов рублей). Обустроены три площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО: в Ухте, Сыктывкаре и селе Выльгорт Сыктывдинского района (8,8 миллиона рублей).
"Также по поручению главы Ростислава Гольдштейна в этом году уделено особое внимание капремонтам учреждений отрасли. Так, в Воркуте приведены в нормативное состояние: спорткомплекс "Победа", дом спорта "Шахтер" и бассейн", - уточнили РИА Новости в Минспорта Коми.
Помимо этого, по линии республиканской программы "Народный бюджет" в уходящем году на 20 миллионов рублей реализованы 15 отраслевых проектов. К примеру, в Инте отремонтирована спортшкола "Юность". В Ухте заменено напольное покрытие баскетбольного зала спортшколы №2 и зала хореографии дворца спорта, созданы две спортплощадки. В Усинске приобретен спортинвентарь. В Прилузском районе отремонтировано покрытие спорплощадки.
В Удорском районе сделан ремонт в спорткомплексах. В Усть-Вымском районе в городе Микунь в здании "Центра спорта и туризма" заменены окна. В Усть-Куломском районе сделан ремонт игрового зала спортшколы и обустроена спортплощадка. В Корткеросском районе создана крытая спортплощадка с тренажерами и выполнен ремонт в спортклубе, а в Сосногорске обновлен паркет в спорткомплексе "Метеор".
"Для нас важно не на словах, а на деле создавать условия для здорового образа жизни наших жителей – и в городах, и в районах. А занятия физкультурой и спортом – самый эффективный способ поддерживать себя в форме. Поэтому в уходящем году мы вложили необходимые средства в развитие инфраструктуры для пропаганды среди населения как любительского, так и профессионального спорта", - заявил РИА Новости Гольдштейн.
 
Республика КомиСыктывкарВоркутаРостислав ГольдштейнОбщество
 
 
