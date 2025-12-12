Более полумиллиарда рублей вложили в спорт в Коми по поручению Гольдштейна

СЫКТЫВКАР, 12 дек – РИА Новости. В Коми за текущий год в создание новых и ремонт действующих объектов спорта по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна вложено более полумиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в региональном Минспорта.

"Для нас важно не на словах, а на деле создавать условия для здорового образа жизни наших жителей – и в городах, и в районах. А занятия физкультурой и спортом – самый эффективный способ поддерживать себя в форме. Поэтому в уходящем году мы вложили необходимые средства в развитие инфраструктуры для пропаганды среди населения как любительского, так и профессионального спорта", - заявил РИА Новости Гольдштейн.