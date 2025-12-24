Очередные курсы по обучению коми языку провели в республике

СЫКТЫВКАР, 24 дек - РИА Новости. В Республике Коми проведены очередные в 2025 году бесплатные курсы по обучению коми языку, сообщил РИА Новости министр национальной политики региона Роман Носков.

Курсы проводят для всех желающих по поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна.

"Курсы мы организуем вот уже два десятилетия. В 2025-м, как обычно, они проводились весной и вот сейчас, с октября по декабрь. Причем, как в очном, так и в онлайн-форматах. Программ у нас две – это "Начальный курс обучения коми языку" и "Второй год обучения коми языку". Занятия в рамках нынешней учебы проведены в Сыктывкаре, Печоре и Усинске, в селе Объячево Прилузского района", - отметил собеседник агентства.

По словам министра, уроки ведут опытные преподаватели с квалификацией учителей коми языка и литературы. Слушателями становятся жители разной национальности, возраста, рода занятий. В том числе - представители органов исполнительной власти, учреждений культуры, образования и здравоохранения, а также предприниматели и другие категории.

Те, кто успешно сдают итоговый тест, получат по окончанию курсов свидетельство или сертификат в подтверждение повышения квалификации.

"Для тех, кто хочет изучить язык самостоятельно, наш центр инновационных языковых технологий при Доме дружбы народов Коми создал портал "Коми кыв" ("Коми язык"). Там можно найти видео-, текстовые и грамматические материалы по коми языку", - пояснил Носков.

В этом году в регионе также ведется работа по поручению Гольдштейна по созданию приложения для мобильного телефона и компьютера, а также – цикла видеоуроков по коми языку.

Кроме того, выполнена и другая задача, поставленная главой Коми, – более чем на 1,5 миллиона рублей в школы закуплены по линии региональной госпрограммы "Развитие образования" учебники коми языка и учебно-методические пособия. Бюджетные средства вложены и в подготовку учебных пособий по региональной истории, выполнение мероприятий по созданию единой государственной линейки школьных учебников по государственному коми языку. Закуплены периодические издания на коми языке для учебных заведений городов и районов. В их числе журналы "Би кинь", "Войвыв кодзув" и "Йöлöга".

"Сохранять родной язык в современном мире год от года становится сложнее. Эту работу мы выстраиваем комплексно и на всех уровнях: от регионального до муниципального", - рассказал РИА Новости Ростислав Гольдштейн.

По словам главы Коми, этот принцип заложен в региональную программу "Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми на 2025-2030 годы". В ее исполнение вовлечены 17 органов исполнительной власти и госучреждений, а также администрации всех муниципальных образований.