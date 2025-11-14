В Коми увеличат доступность связи и интернета для удаленных сел и деревень

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна в 2025 году запущена региональная программа софинансирования расходов на обеспечение современной телефонной связью и интернетом населенных пунктов, сообщили РИА Новости в Минцифры Коми.

По подсчетам ведомства, с 2021 по 2024 годы по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" современная связь проведена в 44-х населенных пунктах Республики Коми.

До конца текущего года ею будут охвачены еще 12 населенных пунктов. Это поселок Трехозерка в Сыктывкаре, деревня Троицк в Корткеросском районе, поселок Озерный в Печоре, село Черныш в Прилузском районе, поселок Кемъяр в Сыктывдинском районе, деревня Еремеево в Троицко-Печорском районе, села Буткан и Важгорт в Удорском районе. В Усть-Куломском районе это деревни Верхний Воч и Скородум, поселки Лопъювад и Ярашъю.

"Кроме того, по поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна в нынешнем году у нас впервые запущена региональная программа софинансирования расходов, что позволит до конца 2025-го обеспечить широкополосным интернетом 1650 домохозяйств. Базовые станции сотовой связи строятся в селах Гагшор, Небдино и Ижма. Кроме того, в селах Усть-Кулом и Ижма (административные центры Усть-Куломского и Ижемского районов, соответственно), строятся распределительные сети", – пояснили РИА Новости в Минцифры Коми.

Сам глава Коми заявил РИА Новости, что власти региона ведут планомерную работу по устранению цифрового неравенства, используя как федеральные, так и региональные механизмы поддержки. К настоящему времени широкополосным доступом к интернету охвачено 87% домохозяйств.

"Я благодарю жителей наших территорий за то, что активно проголосовали в рамках отбора населенных пунктов с численностью от ста до тысячи человек для подключения по федеральной программе. Кстати, в этом месяце завершено голосование для формирования списка территорий на 2026 год. Мы ожидаем подведения на федеральном уровне итогов формирования адресной программы, которую координирует Минцифры России. Региональная же программа софинансирования, в свою очередь, позволяет нам подключать те населенные пункты, которые не подпадают под федеральные критерии", – прокомментировал РИА Новости Гольдштейн.

Правительство региона сейчас рассматривает возможность сделать региональную программу софинансирования постоянной.