В Коми увеличат доступность связи и интернета для удаленных сел и деревень

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна в 2025 году запущена региональная программа софинансирования расходов на обеспечение современной телефонной связью и интернетом населенных пунктов, сообщили РИА Новости в Минцифры Коми.
По подсчетам ведомства, с 2021 по 2024 годы по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" современная связь проведена в 44-х населенных пунктах Республики Коми.
До конца текущего года ею будут охвачены еще 12 населенных пунктов. Это поселок Трехозерка в Сыктывкаре, деревня Троицк в Корткеросском районе, поселок Озерный в Печоре, село Черныш в Прилузском районе, поселок Кемъяр в Сыктывдинском районе, деревня Еремеево в Троицко-Печорском районе, села Буткан и Важгорт в Удорском районе. В Усть-Куломском районе это деревни Верхний Воч и Скородум, поселки Лопъювад и Ярашъю.
"Кроме того, по поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна в нынешнем году у нас впервые запущена региональная программа софинансирования расходов, что позволит до конца 2025-го обеспечить широкополосным интернетом 1650 домохозяйств. Базовые станции сотовой связи строятся в селах Гагшор, Небдино и Ижма. Кроме того, в селах Усть-Кулом и Ижма (административные центры Усть-Куломского и Ижемского районов, соответственно), строятся распределительные сети", – пояснили РИА Новости в Минцифры Коми.
Сам глава Коми заявил РИА Новости, что власти региона ведут планомерную работу по устранению цифрового неравенства, используя как федеральные, так и региональные механизмы поддержки. К настоящему времени широкополосным доступом к интернету охвачено 87% домохозяйств.
"Я благодарю жителей наших территорий за то, что активно проголосовали в рамках отбора населенных пунктов с численностью от ста до тысячи человек для подключения по федеральной программе. Кстати, в этом месяце завершено голосование для формирования списка территорий на 2026 год. Мы ожидаем подведения на федеральном уровне итогов формирования адресной программы, которую координирует Минцифры России. Региональная же программа софинансирования, в свою очередь, позволяет нам подключать те населенные пункты, которые не подпадают под федеральные критерии", – прокомментировал РИА Новости Гольдштейн.
Правительство региона сейчас рассматривает возможность сделать региональную программу софинансирования постоянной.
"Это ключевой шаг для достижения ста процентов охвата домохозяйств широкополосным интернетом, который требует средств, особенно на расходы по подключению самых отдаленных и малонаселенных пунктов", – подытожил собеседник агентства.
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан
13 ноября, 10:17