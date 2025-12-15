Команда правительства Гольдштейна поддержала рублем идеи жителей Коми

СЫКТЫВКАР, 15 дек — РИА Новости. В уходящем году по инициативе жителей Коми реализовано 340 проектов по линии "Народного бюджета", сообщили РИА Новости в Минфине Коми.

"Проект "Народный бюджет" — один из самых востребованных в нашей республике. В уходящем году отобранные 340 проектов, которые продумали сами жители, уже претворены в жизнь при поддержке бюджета региона на сумму свыше 300 миллионов рублей", — пояснили РИА Новости в профильном ведомстве.

По подсчетам Минфина Коми, больше всего инициатив жителей муниципалитетов реализовано в сферах: благоустройства (60 проектов), занятости (47 проектов) и образования (44 проекта). Кроме того, в круг интересов населения вошли и такие направления, как культура, дороги, физкультура, этноразвитие, ЖКХ, доступная среда, охрана окружающей среды, АПК, развитие предпринимательства и школьные проекты.

"Для меня как для главы региона важно поддерживать жителей с активной гражданской позицией. Я рад, что в городах и районах год от года все больше людей, неравнодушных к будущему малой родины и готовых становиться полноценными партнерами органов власти посредством участия в развитии сел, деревень и городов", — высказался РИА Новости глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Он добавил, что в этом году по его поручению из бюджета Коми выделено достаточно средств на воплощение идей активного населения по линии "Народного бюджета".