10:13 15.12.2025
Команда правительства Гольдштейна поддержала рублем идеи жителей Коми
В уходящем году по инициативе жителей Коми реализовано 340 проектов по линии "Народного бюджета", сообщили РИА Новости в Минфине Коми. РИА Новости, 15.12.2025
республика коми, ростислав гольдштейн
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн . Архивное фото
Ростислав Гольдштейн . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЫКТЫВКАР, 15 дек — РИА Новости. В уходящем году по инициативе жителей Коми реализовано 340 проектов по линии "Народного бюджета", сообщили РИА Новости в Минфине Коми.
"Проект "Народный бюджет" — один из самых востребованных в нашей республике. В уходящем году отобранные 340 проектов, которые продумали сами жители, уже претворены в жизнь при поддержке бюджета региона на сумму свыше 300 миллионов рублей", — пояснили РИА Новости в профильном ведомстве.
По подсчетам Минфина Коми, больше всего инициатив жителей муниципалитетов реализовано в сферах: благоустройства (60 проектов), занятости (47 проектов) и образования (44 проекта). Кроме того, в круг интересов населения вошли и такие направления, как культура, дороги, физкультура, этноразвитие, ЖКХ, доступная среда, охрана окружающей среды, АПК, развитие предпринимательства и школьные проекты.
"Для меня как для главы региона важно поддерживать жителей с активной гражданской позицией. Я рад, что в городах и районах год от года все больше людей, неравнодушных к будущему малой родины и готовых становиться полноценными партнерами органов власти посредством участия в развитии сел, деревень и городов", — высказался РИА Новости глава Коми Ростислав Гольдштейн.
Он добавил, что в этом году по его поручению из бюджета Коми выделено достаточно средств на воплощение идей активного населения по линии "Народного бюджета".
"Суть проекта не только в том, чтобы оказать финансовую поддержку жителям. Они вносят личную лепту, вкладывая свой труд и, что особенно ценно, время на воплощение перспективных проектов, миссия которых — повысить качество жизни в городской и сельской местности, чтобы наши муниципалитеты становились еще привлекательнее для работы и отдыха не только взрослых, но и молодежи", — подытожил собеседник агентства.
 
Республика Коми
Ростислав Гольдштейн
 
 
