Более 5 миллиардов рублей вложат в ремонт дорог в Коми в следующем году

16.12.2025
11:41 16.12.2025
Более 5 миллиардов рублей вложат в ремонт дорог в Коми в следующем году
Власти Коми по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна в 2026 году вложат более 5 миллиардов рублей в ремонт 93 километров дорог, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.12.2025
СЫКТЫВКАР, 16 дек — РИА Новости. Власти Коми по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна в 2026 году вложат более 5 миллиардов рублей в ремонт 93 километров дорог, сообщили РИА Новости в Минстрое региона.
Как ранее указывал агентству Гольдштейн, перед правительством он поставил задачу привести в нормативное состояние дороги, чтобы к 2030 году они стали лучшими в масштабах Северо-Западного федерального округа.
Более 500 млн рублей вложили в спорт в Коми по поручению Гольдштейна

12 декабря
"На 2026 год план составлен. Намечен капитальный и текущий ремонты более чем 93 километров автодорог (с освещением более пяти километров), устройством более 17 километров тротуаров, а также — 780 метров мостов", — рассказали РИА Новости в профильном ведомстве.
По информации министерства, в 2026 году будет отремонтирована, в частности, дорога Железнодорожная станция Язель – Позялэм – Кожмудор – Тыдор от автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар. Капремонт будет проведен на маршруте Сыктывкар – Нарьян-Мар по участку Каджером – Железнодорожная станция Кожва. Намечено обустройство подъезда к поселку Мещура от дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар. На маршруте Сыктывкар – Троицко-Печорск состоится долгожданный ремонт участков от столицы Коми до Усть-Куломского района.
В график внесен ремонт подъезд к селу Визинга от федеральной трассы "Вятка", ремонт участков дороги Объячево – Читаево, Летка – Прокопьевка от трассы "Вятка". Также в планах ремонт автодороги Ухта – Троицко-Печорск, ремонт участков маршрута Сыктывкар – Кудымкар и других направлений.
Помимо этого, будут приведены в нормативное состояние мосты. В частности, через реку Вычегда на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая, через реку Кулом-Ю дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино, через реки Турунъель и Евсявис на участках Усть-Уса – Харьягинский, через реку Ухта от маршрута Сыктывкар – Нарьян-Мар. А также – через реки Кузобъю и Чортас дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.
"В общей сложности на строительство и ремонт дорог и мостов в Коми в 2026 году предусмотрено 5,5 миллиарда рублей", — уточнили РИА Новости в Минстрое региона.
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми

14 декабря
