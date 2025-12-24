СЫКТЫВКАР, 24 дек - РИА Новости. Новогоднее световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря в рамках проекта "Единая светоцветовая среда", сообщает пресс-служба главы Коми.

Мероприятие пройдет на Стефановской площади, где загорится световая инсталляция в виде чума-шатра. Под его сияющим куполом окажется новогодняя ель. Жители и гости Сыктывкара увидят иммерсивную программу из тематических шоу с погружением в мифологию древних предков (зырян), музыкальную сказку для детей, новогоднее и рождественское представления. В арт-пространстве "Легенды Севера" посетители пройдут по "коридору культуры" из световых арок "Коми" с зырянским орнаментом; отдохнут в новогодних беседках и полюбуются подсвеченными ледяными фигурами животных.

К шоу-программе обустроены фотозоны: "Сыктывкар", "Коми с аркой" и "Я люблю Коми" с огромным сердцем; арт-объекты "Герб Коми", декоративные панели на опорах освещения "Зверь Коми" и "Птицы". По улице Кирова (местный Арбат) - вблизи площади - можно гулять среди тысячи огней, создающих иллюзию звездного неба.

В общей сложности все декоративные изделия с пригрузами весят около 70 тонн, общая протяженность установленных гирлянд около 15 тысяч метров.

"Единая светоцветовая среда нужна стране не только ради эстетичной функции гармонизации светового пространства и единого вечернего облика населенных пунктов, но и с практическими целями. Это комфорт, здоровье и безопасность населения, а также – повышение энергоэффективности", - уточняет пресс-служба главы Коми.

По информации пресс-службы, в Минпромторге РФ создана межведомственная рабочая группа "Единая светоцветовая среда" для реализации в регионах проектов современного наружного освещения.