Световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря - РИА Новости, 24.12.2025
11:01 24.12.2025
Световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря
Световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря
Новогоднее световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря в рамках проекта "Единая светоцветовая среда", сообщает пресс-служба главы Коми. РИА Новости, 24.12.2025
ростислав гольдштейн
республика коми
республика коми
ростислав гольдштейн, республика коми
Ростислав Гольдштейн, Республика Коми
СЫКТЫВКАР, 24 дек - РИА Новости. Новогоднее световое этношоу пройдет в Сыктывкаре 27 декабря в рамках проекта "Единая светоцветовая среда", сообщает пресс-служба главы Коми.
Мероприятие пройдет на Стефановской площади, где загорится световая инсталляция в виде чума-шатра. Под его сияющим куполом окажется новогодняя ель. Жители и гости Сыктывкара увидят иммерсивную программу из тематических шоу с погружением в мифологию древних предков (зырян), музыкальную сказку для детей, новогоднее и рождественское представления. В арт-пространстве "Легенды Севера" посетители пройдут по "коридору культуры" из световых арок "Коми" с зырянским орнаментом; отдохнут в новогодних беседках и полюбуются подсвеченными ледяными фигурами животных.
К шоу-программе обустроены фотозоны: "Сыктывкар", "Коми с аркой" и "Я люблю Коми" с огромным сердцем; арт-объекты "Герб Коми", декоративные панели на опорах освещения "Зверь Коми" и "Птицы". По улице Кирова (местный Арбат) - вблизи площади - можно гулять среди тысячи огней, создающих иллюзию звездного неба.
В общей сложности все декоративные изделия с пригрузами весят около 70 тонн, общая протяженность установленных гирлянд около 15 тысяч метров.
"Единая светоцветовая среда нужна стране не только ради эстетичной функции гармонизации светового пространства и единого вечернего облика населенных пунктов, но и с практическими целями. Это комфорт, здоровье и безопасность населения, а также – повышение энергоэффективности", - уточняет пресс-служба главы Коми.
По информации пресс-службы, в Минпромторге РФ создана межведомственная рабочая группа "Единая светоцветовая среда" для реализации в регионах проектов современного наружного освещения.
"Включить Республику Коми в пилотный пул регионов удалось благодаря главе региона Ростиславу Гольдштейну", - поясняет его пресс-служба.
 
Ростислав ГольдштейнРеспублика Коми
 
 
