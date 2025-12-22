Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 22.12.2025
16:13 22.12.2025
Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки
Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 22.12.2025
Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки
В Коми для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты республики. РИА Новости, 22.12.2025
республика коми
сыктывкар
ростислав гольдштейн
россия
республика коми
сыктывкар
россия
республика коми, сыктывкар, ростислав гольдштейн, россия
Республика Коми, Сыктывкар, Ростислав Гольдштейн, Россия
Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки

Свыше 40 мер поддержки участникам спецоперации и их родным осуществляют в Коми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Река Усьва в Пермском крае
Река Усьва в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Река Усьва в Пермском крае. Архивное фото
СЫКТЫВКАР, 22 дек — РИА Новости. В Коми для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты республики.
Вопросы поддержки участников СВО их родных являются важнейшем приоритетом работы регионального правительства и лично главы Коми Ростислава Гольдштейна.
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Команда правительства Гольдштейна поддержала рублем идеи жителей Коми
15 декабря, 10:13
Комплекс республиканских мер поддержки дополняет собой систему федеральных выплат, компенсаций и льгот для участников специальной военной операции и их близких. В частности, на сегодня в регионе установлены выплаты заключившим контракт через пункт отбора на военную службу по Коми. Это 400 тысяч рублей за заключение контракта (единовременно) и 60 тысяч рублей ежемесячно на период 12 календарных месяцев.
Кроме того, участникам СВО предоставляются единовременные выплаты при получении ранения, травмы, контузии — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм и ранений. Семьям погибших (умерших) в ходе СВО военнослужащих выплачивается 2 миллиона рублей (равными долями на каждого члена семьи).
"Для семей участников СВО в Коми также предусмотрен комплекс дополнительных мер поддержки. Это, к примеру, компенсация родительской платы за детский сад, бесплатное питание в школах детей 5-11 классов, компенсация за обучение детей до 23 лет, получающих среднее профобразование. Еще, например, — ежегодная выплата на твердое топливо и единовременная матпомощь при газификации жилья в размере до 100 тысяч рублей", — уточнили в профильном ведомстве.
В числе региональных мер поддержки участников СВО и их родных — компенсация стоимости путевки и проезда на санкурлечение в санаториях Минздрава Коми или учрежденных Республикой Коми, налоговые льготы и льготы в предоставлении социального обслуживания. Помимо этого, семьи бойцов СВО могут получать бесплатную юридическую помощь по отдельным вопросам.
Свое здоровье — физическое и психологическое — участники СВО могут поправить в социально-реабилитационном центре "Максаковка" (Сыктывкар).
"Продолжает деятельность координационный центр по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, который создан в Коми в 2022 году. В рамках его работы при министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми функционирует горячая линия "Своих не бросаем!". С начала работы горячей линии поступило более шести тысяч обращений, 99 процентов вопросов решены, остальные на контроле в стадии проработки", — проинформировали в профильном ведомстве.
На базе комплексных центров социальной защиты населения созданы и работают службы сопровождения участников СВО и членов их семей. С каждой семьей куратор работает лично посредством телефонной связи, встреч и выходов по месту жительства или нахождения граждан. Для оперативной связи в учреждениях социального обслуживания населения выделены специальные телефонные номера и отдельные помещения для приема граждан.
Службы сопровождения оказывают консультативную, психологическую и юридическую помощь, а также содействуют в получении мер социальной поддержки, социально-бытовой и медицинской помощи, в трудоустройстве и трудовой адаптации, а также в решении трудных жизненных ситуаций.
Комплекс мер поддержки участников спецоперации и их родных в Коми осуществляется на основе межведомственного взаимодействия. Так, в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" работают специалисты министерств, ведомств, служб Республики Коми, предоставляющие услуги участникам СВО и членам их семей — психологи, юристы, специалисты социальной защиты и занятости населения, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Коми, Социального Фонда России, Центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы".
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
20 декабря, 01:26
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
20 декабря, 01:26
 
Республика Коми, Сыктывкар, Ростислав Гольдштейн, Россия
 
 
