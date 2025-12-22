Участники СВО в Коми получают дополнительные меры поддержки

СЫКТЫВКАР, 22 дек — РИА Новости. В Коми для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты республики.

Вопросы поддержки участников СВО их родных являются важнейшем приоритетом работы регионального правительства и лично главы Коми Ростислава Гольдштейна.

Комплекс республиканских мер поддержки дополняет собой систему федеральных выплат, компенсаций и льгот для участников специальной военной операции и их близких. В частности, на сегодня в регионе установлены выплаты заключившим контракт через пункт отбора на военную службу по Коми. Это 400 тысяч рублей за заключение контракта (единовременно) и 60 тысяч рублей ежемесячно на период 12 календарных месяцев.

Кроме того, участникам СВО предоставляются единовременные выплаты при получении ранения, травмы, контузии — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм и ранений. Семьям погибших (умерших) в ходе СВО военнослужащих выплачивается 2 миллиона рублей (равными долями на каждого члена семьи).

"Для семей участников СВО в Коми также предусмотрен комплекс дополнительных мер поддержки. Это, к примеру, компенсация родительской платы за детский сад, бесплатное питание в школах детей 5-11 классов, компенсация за обучение детей до 23 лет, получающих среднее профобразование. Еще, например, — ежегодная выплата на твердое топливо и единовременная матпомощь при газификации жилья в размере до 100 тысяч рублей", — уточнили в профильном ведомстве.

В числе региональных мер поддержки участников СВО и их родных — компенсация стоимости путевки и проезда на санкурлечение в санаториях Минздрава Коми или учрежденных Республикой Коми, налоговые льготы и льготы в предоставлении социального обслуживания. Помимо этого, семьи бойцов СВО могут получать бесплатную юридическую помощь по отдельным вопросам.

Свое здоровье — физическое и психологическое — участники СВО могут поправить в социально-реабилитационном центре "Максаковка" (Сыктывкар).

"Продолжает деятельность координационный центр по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, который создан в Коми в 2022 году. В рамках его работы при министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми функционирует горячая линия "Своих не бросаем!". С начала работы горячей линии поступило более шести тысяч обращений, 99 процентов вопросов решены, остальные на контроле в стадии проработки", — проинформировали в профильном ведомстве.

На базе комплексных центров социальной защиты населения созданы и работают службы сопровождения участников СВО и членов их семей. С каждой семьей куратор работает лично посредством телефонной связи, встреч и выходов по месту жительства или нахождения граждан. Для оперативной связи в учреждениях социального обслуживания населения выделены специальные телефонные номера и отдельные помещения для приема граждан.

Службы сопровождения оказывают консультативную, психологическую и юридическую помощь, а также содействуют в получении мер социальной поддержки, социально-бытовой и медицинской помощи, в трудоустройстве и трудовой адаптации, а также в решении трудных жизненных ситуаций.