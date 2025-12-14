Рейтинг@Mail.ru
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми - РИА Новости, 14.12.2025
10:00 14.12.2025
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми
республика коми, россия, сыктывкар, валентина матвиенко, ростислав гольдштейн, владимир путин, совет федерации рф, ростех
Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Валентина Матвиенко, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ростех
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн
СЫКТЫВКАР - 14 ДЕК, РИА Новости. В Коми будет создан филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) для участников СВО и других категорий жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Глава Коми Ростислав Гольдштейн озвучил свою инициативу по созданию такого центра председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко во время ее визита в Сыктывкар в апреле текущего года. По ее поручению в июне в регион прибыли эксперты АО "ЦИТО", подтвердив техническую возможность совместной реализации проекта.
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
В Ульяновской области откроют еще один центр реабилитации для бойцов СВО
13 октября, 14:30
"На днях руководство АО "ЦИТО" вновь побывало в Сыктывкаре на рабочей встрече с главой региона. Проект будет реализован в рамках соглашения между правительством Коми, госфондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией Ростех", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Гольдштейна.
Цель проекта – обеспечить для жителей Коми, включая ветеранов СВО, доступ к протезированию вблизи мест их проживания. Инфраструктура с комплексной реабилитацией позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
По данным Минтруда Коми, в регионе насчитывается 58,3 тысячи жителей с инвалидностью, из них более 16 тысяч граждан нуждаются в технических средствах реабилитации и в протезно-ортопедических изделиях.
"Новый центр позволит предоставлять комплексную помощь – от первичной консультации и изготовления протезов до медицинской реабилитации – в одном месте, не выезжая за пределы региона", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре
27 ноября, 13:49
 
