https://ria.ru/20251214/filial-2061834938.html
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми - РИА Новости, 14.12.2025
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми
В Коми будет создан филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) для участников СВО и других категорий жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:00:00+03:00
2025-12-14T10:00:00+03:00
2025-12-14T10:00:00+03:00
республика коми
россия
сыктывкар
валентина матвиенко
ростислав гольдштейн
владимир путин
совет федерации рф
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061834014_0:93:1200:768_1920x0_80_0_0_77bca10f4c2cf35de8e434b9db765e44.jpg
https://ria.ru/20251013/boytsy-2048019954.html
https://ria.ru/20251127/hanty-mansijsk-2058023075.html
республика коми
россия
сыктывкар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061834014_64:0:1131:800_1920x0_80_0_0_5258a577185e8e9c5845921aa757bb6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, россия, сыктывкар, валентина матвиенко, ростислав гольдштейн, владимир путин, совет федерации рф, ростех
Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Валентина Матвиенко, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ростех
Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми
В Коми появится филиал центра реабилитации участников СВО
СЫКТЫВКАР - 14 ДЕК, РИА Новости. В Коми будет создан филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) для участников СВО и других категорий жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Глава Коми Ростислав Гольдштейн озвучил свою инициативу по созданию такого центра председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко во время ее визита в Сыктывкар в апреле текущего года. По ее поручению в июне в регион прибыли эксперты АО "ЦИТО", подтвердив техническую возможность совместной реализации проекта.
"На днях руководство АО "ЦИТО" вновь побывало в Сыктывкаре на рабочей встрече с главой региона. Проект будет реализован в рамках соглашения между правительством Коми, госфондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией Ростех", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Гольдштейна.
Цель проекта – обеспечить для жителей Коми, включая ветеранов СВО, доступ к протезированию вблизи мест их проживания. Инфраструктура с комплексной реабилитацией позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.
По данным Минтруда Коми, в регионе насчитывается 58,3 тысячи жителей с инвалидностью, из них более 16 тысяч граждан нуждаются в технических средствах реабилитации и в протезно-ортопедических изделиях.
"Новый центр позволит предоставлять комплексную помощь – от первичной консультации и изготовления протезов до медицинской реабилитации – в одном месте, не выезжая за пределы региона", - уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми.