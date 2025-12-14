Филиал центра реабилитации участников СВО откроется в Коми

СЫКТЫВКАР - 14 ДЕК, РИА Новости. В Коми будет создан филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) для участников СВО и других категорий жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн озвучил свою инициативу по созданию такого центра председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко во время ее визита в Сыктывкар в апреле текущего года. По ее поручению в июне в регион прибыли эксперты АО "ЦИТО", подтвердив техническую возможность совместной реализации проекта.

"На днях руководство АО "ЦИТО" вновь побывало в Сыктывкаре на рабочей встрече с главой региона. Проект будет реализован в рамках соглашения между правительством Коми, госфондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией Ростех", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Гольдштейна.

Цель проекта – обеспечить для жителей Коми, включая ветеранов СВО, доступ к протезированию вблизи мест их проживания. Инфраструктура с комплексной реабилитацией позволит бойцам восстановить подвижность после тяжелых ранений. Эта работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

По данным Минтруда Коми, в регионе насчитывается 58,3 тысячи жителей с инвалидностью, из них более 16 тысяч граждан нуждаются в технических средствах реабилитации и в протезно-ортопедических изделиях.