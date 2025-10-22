В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек

СЫКТЫВКАР, 22 окт - РИА Новости. Масштабная модернизация библиотек в Республике Коми продолжается по нацпроекту "Семья", на работы выделено почти 46 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Ростислав Гольдштейн.

Создание библиотек нового поколения в Коми – это одно из направлений Стратегии развития библиотечного дела в регионе до 2030 года, разработанной по поручению главы республики.

"Библиотеки в нашей республике должны стать точками притяжения для семейного интеллектуального досуга. А чтобы людям было приятно проводить свободное время в библиотеках, помещения должны быть уютными и при этом современными, их наполнение – способным удовлетворить самый взыскательный вкус. Именно поэтому мы обеспечиваем соответствие модельному стандарту тех библиотек, которые давно нуждались в преображении", – рассказал РИА Новости глава региона.

Как сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона, в текущем году завершены работы по модернизации ряда библиотек, которым присвоен статус модельных. В поселке Визябож Корткеросского района провели комплексный ремонт, значительно расширили фонд учреждения, установили комплект интерактивных образовательных систем для детей и молодежи.

В городе Емва Княжпогостского района открыта первая библиотека в районе, посвященная мировому культурному наследию в сфере изобразительного искусства, музыки, театра, танца, кино и работе со специализированной тематической литературой. В селе Айкино Усть-Вымского района в Центральной межпоселенческой библиотеке имени Питирима Сорокина провели масштабный ремонт – в учреждении приобрели современное компьютерное оборудование, создали удобные места для занятий и отдыха, установили интерактивную технику.

Кроме того, в этом году две библиотеки стали модельными в Сыктывкаре. Детскую библиотеку-филиал №20 оформили в стиле автодороги – он отражает расположение учреждения на 18-километровом Октябрьском проспекте. Фонд пополнили 2 тысячами новых книг.

Статус модельной получила библиотека-филиал № 3 в микрорайоне Нижний Чов. Учреждение оснастили современным оборудованием, удобными зонами отдыха и обширным фондом книг, включая интерактивные издания и научно-популярные публикации.