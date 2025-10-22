Рейтинг@Mail.ru
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек
18:08 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/biblioteka-2049910002.html
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек - РИА Новости, 22.10.2025
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек
Масштабная модернизация библиотек в Республике Коми продолжается по нацпроекту "Семья", на работы выделено почти 46 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:08:00+03:00
2025-10-22T18:08:00+03:00
республика коми
корткеросский район
княжпогостский район
ростислав гольдштейн
республика коми
корткеросский район
княжпогостский район
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
республика коми, корткеросский район, княжпогостский район, ростислав гольдштейн
Республика Коми, Корткеросский район, Княжпогостский район, Ростислав Гольдштейн
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек

Более 45 млн рублей выделили на модернизацию библиотек в Республике Коми

СЫКТЫВКАР, 22 окт - РИА Новости. Масштабная модернизация библиотек в Республике Коми продолжается по нацпроекту "Семья", на работы выделено почти 46 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Ростислав Гольдштейн.
Создание библиотек нового поколения в Коми – это одно из направлений Стратегии развития библиотечного дела в регионе до 2030 года, разработанной по поручению главы республики.
"Библиотеки в нашей республике должны стать точками притяжения для семейного интеллектуального досуга. А чтобы людям было приятно проводить свободное время в библиотеках, помещения должны быть уютными и при этом современными, их наполнение – способным удовлетворить самый взыскательный вкус. Именно поэтому мы обеспечиваем соответствие модельному стандарту тех библиотек, которые давно нуждались в преображении", – рассказал РИА Новости глава региона.
Как сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона, в текущем году завершены работы по модернизации ряда библиотек, которым присвоен статус модельных. В поселке Визябож Корткеросского района провели комплексный ремонт, значительно расширили фонд учреждения, установили комплект интерактивных образовательных систем для детей и молодежи.
В городе Емва Княжпогостского района открыта первая библиотека в районе, посвященная мировому культурному наследию в сфере изобразительного искусства, музыки, театра, танца, кино и работе со специализированной тематической литературой. В селе Айкино Усть-Вымского района в Центральной межпоселенческой библиотеке имени Питирима Сорокина провели масштабный ремонт – в учреждении приобрели современное компьютерное оборудование, создали удобные места для занятий и отдыха, установили интерактивную технику.
Кроме того, в этом году две библиотеки стали модельными в Сыктывкаре. Детскую библиотеку-филиал №20 оформили в стиле автодороги – он отражает расположение учреждения на 18-километровом Октябрьском проспекте. Фонд пополнили 2 тысячами новых книг.
Статус модельной получила библиотека-филиал № 3 в микрорайоне Нижний Чов. Учреждение оснастили современным оборудованием, удобными зонами отдыха и обширным фондом книг, включая интерактивные издания и научно-популярные публикации.
До окончания текущего года планируется завершить реконструкцию библиотеки в городе Печора. Она станет 61-ой библиотекой нового поколения в Республике Коми.
Республика КомиКорткеросский районКняжпогостский районРостислав Гольдштейн
 
 
