Определены инвестпроекты в рамках плана комплексного развития Воркуты

СЫКТЫВКАР, 27 ноя - РИА Новости. Инвестиционные проекты и мероприятия по модернизации инфраструктуры будут реализованы в Воркуте, этот город вошел в перечень 15 арктических территорий России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главы Коми.

Воркута включена в перечень 15 арктических опорных населенных пунктов-агломераций, планы развития которых утвердило правительство РФ. Вопросы реализации мероприятий долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития этих населенных пунктов рассмотрены на недавнем заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Заседание провел по видеосвязи из Мурманска заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Глава Коми Ростислав Гольдштейн, принявший участие в заседании, назвал долгосрочный план комплексного развития Воркутинской агломерации "историческим шансом" для заполярного города, поскольку он гарантирует сохранение за Воркутой статуса стратегически важного арктического центра РФ.

План включает создание новых производств и диверсификацию экономики, модернизацию транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, обновление коммунального комплекса.

"На сегодня определены основные инвестпроекты в рамках плана. В их числе, в частности, создание Воркутинского химического комплекса, расширение добычи угля АО "Воркутауголь", создание углехимического производства по производству брикетов из промышленных отходов обогащения угля", - цитирует главу Коми его пресс-служба.

Кроме того, запланировано строительство железной дороги "Воркута – Усть-Кара", новая транспортная артерия свяжет город с Северным морским путем.

"План комплексного развития Воркуты включает также обновление коммунальных и транспортных объектов. В из числе – капремонт Усинского водовода и очистных сооружений, ликвидация и рекультивация полигона ТКО, реконструкция аэродрома Воркуты и ремонт автодорог", - сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.