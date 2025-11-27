Рейтинг@Mail.ru
12:44 27.11.2025
Определены инвестпроекты в рамках плана комплексного развития Воркуты
воркута
россия
республика коми
ростислав гольдштейн
юрий трутнев
воркутауголь
воркута
россия
республика коми
© РИА Новости / Сергей Зайцев
Города России. Воркута
© РИА Новости / Сергей Зайцев
Перейти в медиабанк
Города России. Воркута. Архивное фото
СЫКТЫВКАР, 27 ноя - РИА Новости. Инвестиционные проекты и мероприятия по модернизации инфраструктуры будут реализованы в Воркуте, этот город вошел в перечень 15 арктических территорий России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главы Коми.
Воркута включена в перечень 15 арктических опорных населенных пунктов-агломераций, планы развития которых утвердило правительство РФ. Вопросы реализации мероприятий долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития этих населенных пунктов рассмотрены на недавнем заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.
Газификация населенных пунктов в Коми продолжится в 2026 году - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газификация населенных пунктов в Коми продолжится в 2026 году
19 ноября, 20:44
Заседание провел по видеосвязи из Мурманска заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Глава Коми Ростислав Гольдштейн, принявший участие в заседании, назвал долгосрочный план комплексного развития Воркутинской агломерации "историческим шансом" для заполярного города, поскольку он гарантирует сохранение за Воркутой статуса стратегически важного арктического центра РФ.
План включает создание новых производств и диверсификацию экономики, модернизацию транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, обновление коммунального комплекса.
"На сегодня определены основные инвестпроекты в рамках плана. В их числе, в частности, создание Воркутинского химического комплекса, расширение добычи угля АО "Воркутауголь", создание углехимического производства по производству брикетов из промышленных отходов обогащения угля", - цитирует главу Коми его пресс-служба.
Кроме того, запланировано строительство железной дороги "Воркута – Усть-Кара", новая транспортная артерия свяжет город с Северным морским путем.
"План комплексного развития Воркуты включает также обновление коммунальных и транспортных объектов. В из числе – капремонт Усинского водовода и очистных сооружений, ликвидация и рекультивация полигона ТКО, реконструкция аэродрома Воркуты и ремонт автодорог", - сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
В мероприятия плана включено также благоустройство дворов и общественных территорий Воркуты, капремонт интерната №1, Дворца культуры шахтеров и стадиона "Юбилейный".
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава Республики Коми объявил 2026 год Годом села
26 ноября, 10:13
 
