Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан

СЫКТЫВКАР, 13 ноя — РИА Новости. Свыше полумиллиарда рублей власти Коми вложат в первый этап программы переселения жителей из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в республиканском Минстрое.

"В первоочередном порядке в первый этап новой республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда включено расселение домов с угрозой обрушения, а также — по решениям судов о незамедлительном расселении жильцов многоквартирных домов с аварийным статусом. В рамках данного этапа предстоит расселить 357 человек, занимающих в совокупности 7 тысяч квадратных метров. Речь идет о домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года", — рассказали РИА Новости в профильном ведомстве.

Как заявил агентству глава Коми Ростислав Гольдштейн, для запуска программы переселения граждан из аварийного жилфонда на период до 2030 года предусмотрено на уровне региона 200 миллионов рублей.

"Это средства, которые мы выделим из резервного фонда правительства Коми до конца текущего года на реализацию первого этапа. Тем самым, мы сможем привлечь более 240 миллионов рублей от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на первый этап программы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, еще 219 миллионов рублей вложат администрации городов и районов из местных бюджетов. Таким образом, для решения "квартирного вопроса" жителей региона на первом этапе программы будет расходовано почти 660 миллионов рублей во исполнение указа президента России о национальных целях развития России до 2036 года.

В рамках новой программы способ расселения будет решаться индивидуально по каждому жильцу. Там, где есть свободная жилплощадь на рынке вторичной недвижимости, будут приобретаться квартиры. Также планируется осуществлять выплаты гражданам за изымаемые жилые помещения, находящиеся в аварийном жилищном фонде.