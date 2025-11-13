Рейтинг@Mail.ru
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан - РИА Новости, 13.11.2025
10:17 13.11.2025
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан - РИА Новости, 13.11.2025
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан
Свыше полумиллиарда рублей власти Коми вложат в первый этап программы переселения жителей из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в республиканском Минстрое. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:17:00+03:00
2025-11-13T10:17:00+03:00
республика коми
ростислав гольдштейн
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика коми
республика коми, ростислав гольдштейн, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Свыше полумиллиарда рублей в Коми вложат в переселение граждан

Свыше 500 млн рублей в Коми вложат в переселение жителей из аварийного жилья

© Depositphotos.com / bartekchinyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Depositphotos.com / bartekchiny
Ключи от квартиры. Архивное фото
СЫКТЫВКАР, 13 ноя — РИА Новости. Свыше полумиллиарда рублей власти Коми вложат в первый этап программы переселения жителей из аварийного жилья, сообщили РИА Новости в республиканском Минстрое.
"В первоочередном порядке в первый этап новой республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда включено расселение домов с угрозой обрушения, а также — по решениям судов о незамедлительном расселении жильцов многоквартирных домов с аварийным статусом. В рамках данного этапа предстоит расселить 357 человек, занимающих в совокупности 7 тысяч квадратных метров. Речь идет о домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года", — рассказали РИА Новости в профильном ведомстве.
Как заявил агентству глава Коми Ростислав Гольдштейн, для запуска программы переселения граждан из аварийного жилфонда на период до 2030 года предусмотрено на уровне региона 200 миллионов рублей.
"Это средства, которые мы выделим из резервного фонда правительства Коми до конца текущего года на реализацию первого этапа. Тем самым, мы сможем привлечь более 240 миллионов рублей от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на первый этап программы", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, еще 219 миллионов рублей вложат администрации городов и районов из местных бюджетов. Таким образом, для решения "квартирного вопроса" жителей региона на первом этапе программы будет расходовано почти 660 миллионов рублей во исполнение указа президента России о национальных целях развития России до 2036 года.
В рамках новой программы способ расселения будет решаться индивидуально по каждому жильцу. Там, где есть свободная жилплощадь на рынке вторичной недвижимости, будут приобретаться квартиры. Также планируется осуществлять выплаты гражданам за изымаемые жилые помещения, находящиеся в аварийном жилищном фонде.
"Для нас важно, чтобы наши жители получили благоустроенные квартиры либо выкупную стоимость для самостоятельного приобретения жилья. Помимо расселения людей органам местного самоуправления важно заранее готовиться и к последующему сносу самих домов, освобождая землю для ее дальнейшего использования в интересах населенных пунктов. При этом главам муниципалитетов непременно следует учитывать мнение населения относительно перспектив применения высвобождаемых участков", — подытожил РИА Новости Гольдштейн.
Центральная межпоселенческая библиотека имени Питирима Сорокина - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Коми вложили более 45 млн рублей в обновление библиотек
22 октября, 18:08
 
Республика КомиРостислав ГольдштейнМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
