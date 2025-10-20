Рейтинг@Mail.ru
В Коми завершился капремонт 16 школ на сумму около 1,5 млрд рублей
11:54 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/shkola-2049322566.html
В Коми завершился капремонт 16 школ на сумму около 1,5 млрд рублей
В Республике Коми в этом году вложено почти полтора миллиарда рублей в капремонты зданий школ, все объекты находились под контролем главы региона Ростислава... РИА Новости, 20.10.2025
республика коми
сыктывкар
ростислав гольдштейн
усть-куломский район
В Коми завершился капремонт 16 школ на сумму около 1,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 20 ОКТ – РИА Новости. В Республике Коми в этом году вложено почти полтора миллиарда рублей в капремонты зданий школ, все объекты находились под контролем главы региона Ростислава Гольдштейна, передает корреспондент РИА Новости.
"Для нас важно, чтобы дети в нашей республике вне зависимости от места проживания – будь то город или село – получали знания в современных комфортных условиях. Уютные интерьеры, удобные парты, передовое оборудование на уроках, пространства для творчества – это то, что делает учебу не только полезной, но и интересной", - сказал РИА Новости Гольдштейн.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года
18 октября, 16:12
В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" нацпроекта "Молодежь и дети" в 2025 году в Коми капремонты проведены в 16 школах. "Объем работ зависел от изношенности зданий. Во многих школах заменяли кровли, отмостки, окна, двери, перекрытия, полы и перегородки. Отремонтировали системы водоснабжения, отопления и канализации. Перечень работ определялся индивидуально с учетом текущего состояния корпусов. По необходимости обновляли пищеблоки и столовые, спортзалы, кабинеты и рекреации", - пояснили РИА Новости в Минобрнауки Коми.
По информации ведомства, оборудование подбиралось каждой школой самостоятельно с учетом потребностей и пожеланий. В классы приобрели новую мебель, интерактивные доски и панели, мультимедийную технику, обеспечили доступ к интернету. Кабинеты физики, химии и биологии укомплектованы современными приборами, материалами и наглядными пособиями.
"В сельской местности капремонты завершены в школах села Руч (Усть-Куломский район), села Пажга (Сыктывдинский район), сел Небдино и Аджером (Корткеросский район), в селах Ижма и Сизябск (Ижмеский район)", - уточнили в региональном Минобрнауки.
Также в рамках федеральной программы одна школа отремонтирована в Воркуте и несколько – в Сыктывкаре. В частности, к своему 55-летию обновлена сыктывкарская школа № 36. По предложению главы Коми ей присвоено имя Героя России Станислава Кочева. На выборах в сентябре этого года участник СВО одержал победу и стал заместителем председателя Госсовета. В сыктывкарской школе №21 капремонт здания проведен впервые за полвека, в гимназии имени Пушкина в исторической части города – впервые более чем за сто лет.
Кроме того, в Сыктывкаре выполнены капремонты в школе № 4 имени Юрия Гагарина с музеем космонавтики, в школе № 1 имени основоположника коми литературы Ивана Куратова, в школе № 38 с арт-объектом – промысловым календарем коми охотников и портретом именитого лыжника - чемпиона мира, бронзового призера Олимпиады Василия Рочева-младшего, а также в школе № 40. В Эжвинском районе этого же муниципалитета приведена в нормативное состояние школа №22 имени Георгия Димитрова, ремонт в ней выполнен впервые с 1967 года.
"По поручению главы республики Ростислава Гольдштейна отремонтированные школы получают уникальный интерьер с элементами коми национального колорита", - добавили в Минобрнауки Коми.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет
17 октября, 16:12
 
