Молодежь из Коми принимает участие в проекте по лидерству
12:33 13.12.2025
Молодежь из Коми принимает участие в проекте по лидерству
республика коми, россия, сыктывдинский район, владимир путин, ростислав гольдштейн
Республика Коми, Россия, Сыктывдинский район, Владимир Путин, Ростислав Гольдштейн
СЫКТЫВКАР , 13 дек - РИА Новости. На этих выходных в Коми молодежь из городов и районов участвует в основном этапе первого в регионе проекта "Коми – территория действий", передает корреспондент РИА Новости.
Проект реализуется по поручению главы Коми Ростислава Гольдштейна. Раскрытие талантов и поддержка молодежи – один из приоритетов национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Первый этап обучения в формате мотивационно-проектной сессии состоялся 28 августа этого года в финно-угорском этнопарке (село Ыб, Сыктывдинский район), собрав 300 участников из всех муниципалитетов, отраслей экономики и госсектора.
Финальная сессия стартовала 12 декабря и продлится до 14 декабря включительно. Ее цель – выявить в течение трех дней молодых лидеров и дать им возможность реализовать свой профессиональный потенциал в органах власти и на предприятиях региона.
"Нужно привести республику в порядок. А для этого требуются молодые, активные люди. Когда появляется опыт, падает энергия. А когда ты молод и много энергии – мало опыта. Наша задача – соединить опыт и энергию, дать вам знания, которые помогут развиваться личностно и развивать Республику", - обратился к участникам Гольдштейн.
В эти дни 200 участников проекта проходят курс повышения квалификации по муниципальному и госуправлению и основам менеджмента от Коми республиканской академии госслужбы и управления. Они также работают в командах над решением отраслевых кейсов, участвуют в тренингах и нетворкинге с потенциальными работодателями.
Финалом станет защита проектов перед руководством региона и экспертами. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве. Десять из них смогут пройти бесплатное обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы в Санкт-Петербурге.
Республика КомиРоссияСыктывдинский районВладимир ПутинРостислав Гольдштейн
 
 
