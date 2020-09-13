https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1576973387.html

Биография Юрия Бездудного

Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:34

2020-09-13T10:34

2020-09-13T10:34

юрий бездудный

брянская область

справки

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Юрий Васильевич Бездудный <a href="http://adm-nao.ru/gov/gubernator-nao/" target="_blank">родился 1 мая 1969 года</a> в Брянской области.Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы, Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.18 марта 2019 года Бездудный был <a href="https://ria.ru/20190325/1552088571.html" target="_blank">назначен</a> на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал работу аппарата администрации НАО и департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20200402/1569505199.html" target="_blank">назначил</a> Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход Бездудного за 2019 год <a href="http://anticorrupt.adm-nao.ru/svedeniya-o-dohodah/" target="_blank">составил около 8,2 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

брянская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий бездудный, брянская область, справки