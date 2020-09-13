https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1576973387.html
Биография Юрия Бездудного
Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:34
2020-09-13T10:34
2020-09-13T10:34
юрий бездудный
брянская область
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_7f4c6b5d7d5b3077c80484167b547d56.jpg
Юрий Васильевич Бездудный <a href="http://adm-nao.ru/gov/gubernator-nao/" target="_blank">родился 1 мая 1969 года</a> в Брянской области.Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы, Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.18 марта 2019 года Бездудный был <a href="https://ria.ru/20190325/1552088571.html" target="_blank">назначен</a> на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал работу аппарата администрации НАО и департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20200402/1569505199.html" target="_blank">назначил</a> Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход Бездудного за 2019 год <a href="http://anticorrupt.adm-nao.ru/svedeniya-o-dohodah/" target="_blank">составил около 8,2 миллиона рублей</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_f3f6845b449a26753450cfbb9a944f60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий бездудный, брянская область, справки
Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года
в Брянской области.
Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы, Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования – Master of Bisiness Administration (MBA).
В 1987-2007 годах проходил военную службу в органах государственной безопасности.
В 2007-2012 годах занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации.
С 2013 года по 2014 год был вице-президентом ООО "Интерактивный банк".
В 2014-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
18 марта 2019 года Бездудный был назначен
на должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Курировал работу аппарата администрации НАО и департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО.
2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил
Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.
Декларированный годовой доход Бездудного за 2019 год составил около 8,2 миллиона рублей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников