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Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 03.07.2023
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:56
2023-07-03T16:56
2023-07-03T16:56
происшествия
авто
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
россия
юрий бездудный
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. Как сообщил Бездудный, в выходные в Нарьян-Маре произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей находился в нетрезвом состоянии. "Обсудили с начальником УМВД России по НАО Максимом Кузнецовым усиление профилактической работы. Предложил ввести региональную меру поощрения граждан, которые будут сообщать о фактах, когда автомобилист садится за руль пьяным", - написал Бездудный.
https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, россия, юрий бездудный
Происшествия, Авто, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Россия, Юрий Бездудный
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях
Глава Ненецкого АО Бездудный предложил поощрять жителей, сообщающих о пьяных за рулем