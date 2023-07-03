https://ria.ru/20230703/pyanye-1881968931.html

Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях

Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 03.07.2023

Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:56

2023-07-03T16:56

2023-07-03T16:56

происшествия

авто

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

россия

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. Как сообщил Бездудный, в выходные в Нарьян-Маре произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей находился в нетрезвом состоянии. "Обсудили с начальником УМВД России по НАО Максимом Кузнецовым усиление профилактической работы. Предложил ввести региональную меру поощрения граждан, которые будут сообщать о фактах, когда автомобилист садится за руль пьяным", - написал Бездудный.

https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, россия, юрий бездудный