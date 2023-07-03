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Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 03.07.2023
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16:56 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/pyanye-1881968931.html
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 03.07.2023
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:56
2023-07-03T16:56
происшествия
авто
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
россия
юрий бездудный
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем. Как сообщил Бездудный, в выходные в Нарьян-Маре произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей находился в нетрезвом состоянии. "Обсудили с начальником УМВД России по НАО Максимом Кузнецовым усиление профилактической работы. Предложил ввести региональную меру поощрения граждан, которые будут сообщать о фактах, когда автомобилист садится за руль пьяным", - написал Бездудный.
https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
россия
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происшествия, авто, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, россия, юрий бездудный
Происшествия, Авто, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Россия, Юрий Бездудный
Глава НАО предложил поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях

Глава Ненецкого АО Бездудный предложил поощрять жителей, сообщающих о пьяных за рулем

© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Беспроводной алкотестер. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя предложил в своем телеграм-канале ввести региональную меру поощрения для тех, кто сообщит о пьяных за рулем.
Как сообщил Бездудный, в выходные в Нарьян-Маре произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей находился в нетрезвом состоянии.
"Обсудили с начальником УМВД России по НАО Максимом Кузнецовым усиление профилактической работы. Предложил ввести региональную меру поощрения граждан, которые будут сообщать о фактах, когда автомобилист садится за руль пьяным", - написал Бездудный.
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ПроисшествияАвтоНенецкий автономный округНарьян-МарРоссияЮрий Бездудный
 
 
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