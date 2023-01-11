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В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения - РИА Новости, 11.01.2023
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В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения
В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения - РИА Новости, 11.01.2023
В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения
Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:51
2023-01-11T18:51
происшествия
юрий бездудный
нарьян-мар
заполярный район
ан-2
россия
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся двигатель самолета и вытаскивать пострадавших так, как его учили это делать на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), рассказал РИА Новости глава Заполярного района НАО, где произошла трагедия, Виктор Ильин. Трагедия с самолетом произошла в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого округа. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое: пилот и пассажирка. Позже стало известно, что при жесткой посадке у Ан-2 загорелся двигатель. Как рассказал Ильин, пассажиры Андрей Хатанзейский и Михаил Янгасов бросились тушить возгорание, еще двумя помощниками, спасавшими людей наравне со взрослыми, оказались однофамильцы Андрея - братья Саша и Илья Хатанзейские – им всего 14 и 11 лет. Уже позже, в больнице Нарьян-Мара, мальчишек навестил губернатор округа Юрий Бездудный. Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. Затем все четверо помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами.
https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html
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происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, заполярный район, ан-2, россия
Происшествия, Юрий Бездудный, Нарьян-Мар, Заполярный район, Ан-2, Россия
18:51 11.01.2023
 
В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения

В НАО во время крушения самолета Ан-2 школьник спасал пассажиров как учили на уроках ОБЖ

© Фото : СК РФКрушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : СК РФ
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся двигатель самолета и вытаскивать пострадавших так, как его учили это делать на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), рассказал РИА Новости глава Заполярного района НАО, где произошла трагедия, Виктор Ильин.
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 18:51
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
Трагедия с самолетом произошла в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого округа. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое: пилот и пассажирка. Позже стало известно, что при жесткой посадке у Ан-2 загорелся двигатель. Как рассказал Ильин, пассажиры Андрей Хатанзейский и Михаил Янгасов бросились тушить возгорание, еще двумя помощниками, спасавшими людей наравне со взрослыми, оказались однофамильцы Андрея - братья Саша и Илья Хатанзейские – им всего 14 и 11 лет.
"Сашу спросили, откуда ты знал, как надо действовать. А он и говорит: "Мы на ОБЖ проходили, что делать, если случится такая ситуация с самолетом", - пояснил Ильин.
Уже позже, в больнице Нарьян-Мара, мальчишек навестил губернатор округа Юрий Бездудный. Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. Затем все четверо помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:28
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
 
ПроисшествияЮрий БездудныйНарьян-МарЗаполярный районАн-2Россия
 
 
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