https://ria.ru/20230111/spasenie-1844229275.html

В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения

В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения - РИА Новости, 11.01.2023

В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения

Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:51

2023-01-11T18:51

2023-01-11T18:51

происшествия

юрий бездудный

нарьян-мар

заполярный район

ан-2

россия

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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся двигатель самолета и вытаскивать пострадавших так, как его учили это делать на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), рассказал РИА Новости глава Заполярного района НАО, где произошла трагедия, Виктор Ильин. Трагедия с самолетом произошла в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого округа. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое: пилот и пассажирка. Позже стало известно, что при жесткой посадке у Ан-2 загорелся двигатель. Как рассказал Ильин, пассажиры Андрей Хатанзейский и Михаил Янгасов бросились тушить возгорание, еще двумя помощниками, спасавшими людей наравне со взрослыми, оказались однофамильцы Андрея - братья Саша и Илья Хатанзейские – им всего 14 и 11 лет. Уже позже, в больнице Нарьян-Мара, мальчишек навестил губернатор округа Юрий Бездудный. Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. Затем все четверо помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами.

https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html

https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html

нарьян-мар

заполярный район

россия

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происшествия, юрий бездудный, нарьян-мар, заполярный район, ан-2, россия