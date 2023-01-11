В НАО рассказали, как школьник спасал пассажиров Ан-2 после крушения
В НАО во время крушения самолета Ан-2 школьник спасал пассажиров как учили на уроках ОБЖ
© Фото : СК РФКрушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
© Фото : СК РФ
Крушение самолета Ан-2 недалеко от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого АО
МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Один из пассажиров совершившего жесткую посадку самолета Ан-2 в понедельник в Ненецком округе, 14-летний Александр Хатанзейский, помогал тушить загоревшийся двигатель самолета и вытаскивать пострадавших так, как его учили это делать на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), рассказал РИА Новости глава Заполярного района НАО, где произошла трагедия, Виктор Ильин.
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Трагедия с самолетом произошла в понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого округа. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое: пилот и пассажирка. Позже стало известно, что при жесткой посадке у Ан-2 загорелся двигатель. Как рассказал Ильин, пассажиры Андрей Хатанзейский и Михаил Янгасов бросились тушить возгорание, еще двумя помощниками, спасавшими людей наравне со взрослыми, оказались однофамильцы Андрея - братья Саша и Илья Хатанзейские – им всего 14 и 11 лет.
"Сашу спросили, откуда ты знал, как надо действовать. А он и говорит: "Мы на ОБЖ проходили, что делать, если случится такая ситуация с самолетом", - пояснил Ильин.
Уже позже, в больнице Нарьян-Мара, мальчишек навестил губернатор округа Юрий Бездудный. Он рассказал, что Саша первым нашел огнетушитель, передал его старшим товарищам, после чего дозвонился до 112 и сообщил о случившемся. Затем все четверо помогли эвакуировать из самолета пострадавших, укрыли теплыми вещами.