https://ria.ru/20230110/avariya-1843814264.html

Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом

Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом - РИА Новости, 10.01.2023

Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом

Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:56

2023-01-10T09:56

2023-01-10T09:56

происшествия

юрий бездудный

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

ан-2

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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа. "Вылетели в 8.16 и 8.24 два вертолета с реаниматологами на борту. Эвакуировать пострадавших будут вертолетом. По состоянию на шесть утра из 10 человек один - крайне тяжелый, три - тяжелых, три - удовлетворительное (отпущены домой), четыре - средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843781777.html

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юрий бездудный, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, ан-2