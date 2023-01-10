Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом
Врачи отпустили домой троих пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Архивное фото
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа.
"Вылетели в 8.16 и 8.24 два вертолета с реаниматологами на борту. Эвакуировать пострадавших будут вертолетом. По состоянию на шесть утра из 10 человек один - крайне тяжелый, три - тяжелых, три - удовлетворительное (отпущены домой), четыре - средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
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