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Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом - РИА Новости, 10.01.2023
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Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом
Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом - РИА Новости, 10.01.2023
Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом
Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:56
2023-01-10T09:56
происшествия
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
ан-2
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа. "Вылетели в 8.16 и 8.24 два вертолета с реаниматологами на борту. Эвакуировать пострадавших будут вертолетом. По состоянию на шесть утра из 10 человек один - крайне тяжелый, три - тяжелых, три - удовлетворительное (отпущены домой), четыре - средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь. В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843781777.html
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
ненецкий автономный округ
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происшествия, юрий бездудный, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, ан-2
Происшествия, Юрий Бездудный, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Ан-2
09:56 10.01.2023
 
Пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО эвакуируют вертолетом

Врачи отпустили домой троих пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО

© МЧС РоссииСпасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе
© МЧС России
Спасатели МЧС России готовятся к отправке к месту жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Троих пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО отпустили домой, остальных семерых эвакуируют из амбулатории поселка Каратайки вертолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора округа.
"Вылетели в 8.16 и 8.24 два вертолета с реаниматологами на борту. Эвакуировать пострадавших будут вертолетом. По состоянию на шесть утра из 10 человек один - крайне тяжелый, три - тяжелых, три - удовлетворительное (отпущены домой), четыре - средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.
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В авиакомпании НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник днем траура в регионе и пообещал, что округ не оставит людей в беде и окажет всю необходимую помощь.
В понедельник в 10 километрах от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, погибли двое – пилот и пассажирка, остальные доставлены в Каратайку. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вероятной причиной жесткой посадки могло стать непрогнозируемое сильное обледенение.
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ПроисшествияЮрий БездудныйНенецкий автономный округНарьян-МарАн-2
 
 
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