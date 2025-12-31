Путин в 2025 году провел пять губернаторских кадровых перестановок

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2025 году провел пять кадровых перестановок в губернаторском корпусе, четыре из которых пришлись на март, подсчитало РИА Новости.
Сменились руководители Новгородской, Свердловской, Оренбургской и Тверской областей, а также глава Ненецкого автономного округа.
Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области в начале марта стал первый замгубернатора Александр Дронов. Он сменил на посту Андрея Никитина, который был назначен заместителем министра транспорта, а впоследствии возглавил Минтранс. На прошедших в сентябре выборах Дронов одержал победу и 14 октября вступил в должность главы региона.
Возглавлявшая ранее правительство Запорожской области Ирина Гехт в середине марта была назначена врио губернатора НАО вместо покинувшего этот пост Юрия Бездудного. Он подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Совет депутатов Ненецкого округа в сентябре избрал Гехт губернатором региона, 25 сентября она официально вступила в должность.
Руководивший до этого Оренбургской областью Денис Паслер в конце марта был назначен врио губернатора Свердловской области. Во главе этого региона он сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Евгения Куйвашева. По итогам сентябрьских выборов Паслер был избран главой Свердловской области и 16 сентября вступил в должность.
А вот Оренбургской областью вместо Паслера теперь руководит бывший председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Путин 26 марта назначил его временно исполняющим обязанности главы Оренбуржья. На губернаторских выборах Солнцев одержал победу и 17 сентября официально вступил в должность губернатора.
Занимавший пост замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев в начале ноября стал врио губернатора Тверской области. До этого регионом руководил Игорь Руденя, который был назначен новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в 2026 году.