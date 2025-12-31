Рейтинг@Mail.ru
Путин в 2025 году провел пять губернаторских кадровых перестановок - РИА Новости, 31.12.2025
17:04 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/putin-2065863596.html
Путин в 2025 году провел пять губернаторских кадровых перестановок
оренбургская область
свердловская область
ненецкий автономный округ
денис паслер
александра дронова
евгений солнцев
общество
оренбургская область, свердловская область, ненецкий автономный округ, денис паслер, александра дронова, евгений солнцев, общество
Оренбургская область, Свердловская область, Ненецкий автономный округ, Денис Паслер, Александра Дронова, Евгений Солнцев, Общество
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2025 году провел пять кадровых перестановок в губернаторском корпусе, четыре из которых пришлись на март, подсчитало РИА Новости.
Сменились руководители Новгородской, Свердловской, Оренбургской и Тверской областей, а также глава Ненецкого автономного округа.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин в уходящем году подписал более 1300 указов, распоряжений и законов
Вчера, 16:32
Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области в начале марта стал первый замгубернатора Александр Дронов. Он сменил на посту Андрея Никитина, который был назначен заместителем министра транспорта, а впоследствии возглавил Минтранс. На прошедших в сентябре выборах Дронов одержал победу и 14 октября вступил в должность главы региона.
Возглавлявшая ранее правительство Запорожской области Ирина Гехт в середине марта была назначена врио губернатора НАО вместо покинувшего этот пост Юрия Бездудного. Он подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Совет депутатов Ненецкого округа в сентябре избрал Гехт губернатором региона, 25 сентября она официально вступила в должность.
Руководивший до этого Оренбургской областью Денис Паслер в конце марта был назначен врио губернатора Свердловской области. Во главе этого региона он сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Евгения Куйвашева. По итогам сентябрьских выборов Паслер был избран главой Свердловской области и 16 сентября вступил в должность.
А вот Оренбургской областью вместо Паслера теперь руководит бывший председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Путин 26 марта назначил его временно исполняющим обязанности главы Оренбуржья. На губернаторских выборах Солнцев одержал победу и 17 сентября официально вступил в должность губернатора.
Занимавший пост замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев в начале ноября стал врио губернатора Тверской области. До этого регионом руководил Игорь Руденя, который был назначен новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Досрочные выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в 2026 году.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Вчера, 15:00
 
Оренбургская областьСвердловская областьНенецкий автономный округДенис ПаслерАлександра ДроноваЕвгений СолнцевОбщество
 
 
