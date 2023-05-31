https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875297950.html
В НАО ввели запрет на использование беспилотников
В НАО ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 31.05.2023
В НАО ввели запрет на использование беспилотников
Оперативный штаб Ненецкого автономного округа принял решение запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории региона и передать... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:15
2023-05-31T13:15
2023-05-31T13:16
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
безопасность
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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Ненецкого автономного округа принял решение запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории региона и передать стратегическим предприятиям противодроновые ружья, сообщила пресс-служба администрации округа во "ВКонтакте". "Пусть наш округ находится далеко от столицы, у нас есть объекты, которые могут стать целью украинских националистов", - приводятся в сообщении слова губернатора Юрия Бездудного. Власти просят жителей сообщать о фактах появления беспилотных летательных аппаратов, о лицах, которые их запускают, а также о подозрительных гражданах в полицию. Помимо этого, оперативным штабом принято решение передать противодроновые ружья стратегически важным окружным предприятиям. Сотрудники пройдут необходимую подготовку.
ненецкий автономный округ
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, юрий бездудный, безопасность
Ненецкий автономный округ, Юрий Бездудный, Безопасность
В НАО ввели запрет на использование беспилотников
Запрет на использование беспилотников ввели на территории Ненецкого АО