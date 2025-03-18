https://ria.ru/20250318/putin-2005837208.html

Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 18.03.2025

Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:59:00+03:00

2025-03-18T21:59:00+03:00

2025-03-18T23:08:00+03:00

политика

ненецкий автономный округ

владимир путин

юрий бездудный

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/31/1556353139_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_4245af02f089bb712dfc5a7808b3c283.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля."В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом первым части первой статьи 27 и пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", — говорится в указе.Кроме того, согласно тексту документа, Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона по собственному желанию.На встрече в Кремле президент назвал результативной работу Ирины Гехт, которая занимала пост председателя правительства Запорожской области, отметив, что работать там сложно, но у нее все получается."Ирина Альфредовна, вы в Запорожье работаете, да? И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Но тем не менее работа есть работа. Я вижу по результатам: в целом все получается у вас. Ну, может, не все — все никогда не получается. Но основное все получается", — отметил Путин.В свою очередь, Гехт заявила, что готова работать на Севере."С учетом стратегии развития Арктики думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны", — сказала она, отвечая на вопрос Путина, поедет ли она работать на Север.Гехт добавила, что хотела бы продолжать работать "в направлении улучшения социальной политики" и вносить инновации в этой области.

https://ria.ru/20250310/chayka-2004160639.html

https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html

ненецкий автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ненецкий автономный округ, владимир путин, юрий бездудный, россия