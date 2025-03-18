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Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 18.03.2025
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21:59 18.03.2025 (обновлено: 23:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005837208.html
Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа
Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 18.03.2025
Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа
Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:59:00+03:00
2025-03-18T23:08:00+03:00
политика
ненецкий автономный округ
владимир путин
юрий бездудный
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом первым части первой статьи 27 и пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ &quot;Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации&quot; постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа&quot;, — говорится в указе.Кроме того, согласно тексту документа, Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона по собственному желанию.На встрече в Кремле президент назвал результативной работу Ирины Гехт, которая занимала пост председателя правительства Запорожской области, отметив, что работать там сложно, но у нее все получается.&quot;Ирина Альфредовна, вы в Запорожье работаете, да? И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Но тем не менее работа есть работа. Я вижу по результатам: в целом все получается у вас. Ну, может, не все — все никогда не получается. Но основное все получается&quot;, — отметил Путин.В свою очередь, Гехт заявила, что готова работать на Севере."С учетом стратегии развития Арктики думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны", — сказала она, отвечая на вопрос Путина, поедет ли она работать на Север.Гехт добавила, что хотела бы продолжать работать "в направлении улучшения социальной политики" и вносить инновации в этой области.
https://ria.ru/20250310/chayka-2004160639.html
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политика, ненецкий автономный округ, владимир путин, юрий бездудный, россия
Политика, Ненецкий автономный округ, Владимир Путин, Юрий Бездудный, Россия
Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИрина Гехт
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ирина Гехт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом первым части первой статьи 27 и пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", — говорится в указе.

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Кроме того, согласно тексту документа, Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона по собственному желанию.
На встрече в Кремле президент назвал результативной работу Ирины Гехт, которая занимала пост председателя правительства Запорожской области, отметив, что работать там сложно, но у нее все получается.
«

"Ирина Альфредовна, вы в Запорожье работаете, да? И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Но тем не менее работа есть работа. Я вижу по результатам: в целом все получается у вас. Ну, может, не все — все никогда не получается. Но основное все получается", — отметил Путин.

В свою очередь, Гехт заявила, что готова работать на Севере.
"С учетом стратегии развития Арктики думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны", — сказала она, отвечая на вопрос Путина, поедет ли она работать на Север.
Гехт добавила, что хотела бы продолжать работать "в направлении улучшения социальной политики" и вносить инновации в этой области.
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