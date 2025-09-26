https://ria.ru/20250926/geht-2044687083.html

Гехт пригласила Путина в Ненецкий автономный округ

Гехт пригласила Путина в Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 26.09.2025

Гехт пригласила Путина в Ненецкий автономный округ

Ирина Гехт, которая была избрана губернатором Ненецкого автономного округа на прошедших выборах, пригласила президента РФ Владимира Путина в регион, который... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ирина Гехт, которая была избрана губернатором Ненецкого автономного округа на прошедших выборах, пригласила президента РФ Владимира Путина в регион, который скоро отметит столетие, отметив, что в округе есть что показать и чем гордиться. "Владимир Владимирович, скоро Ненецкому автономному округу исполнится 100 лет. И я от имени всех жителей приглашаю вас в округ. Я обещаю, что нам будет что показать вам и чем гордиться. И мы вас очень ждем в нашей настоящей Арктике, самой близкой для Москвы и Центральной России", - сказала Гехт на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами, которая проходит в формате ВКС, Гехт также поблагодарила Путина за поддержку и отметила, что считает своей задачей делать жизнь людей в округе лучше. Президент РФ Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа 18 марта, освободив с этой должности Юрия Бездудного. Гехт с мая 2024 года до января 2025 занимала пост председателя правительства Запорожской области. В единый день голосования 14 сентября 2025 года депутаты НАО большинством голосов избрали Гехт губернатором. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

