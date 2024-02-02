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Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа - РИА Новости, 02.02.2024
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Надежные люди
 
13:03 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/gruz-1925014681.html
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа - РИА Новости, 02.02.2024
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа
Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:03
2024-02-02T13:03
надежные люди
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. "Гуманитарная помощь для наших воинов доставлена на передовую и в госпитали: два автомобиля - "УАЗ" и "Соболь", снаряжение, тёплая одежда, гигиенические наборы, консервы из оленины и дорогие сердцу каждого солдата весточки от родных", - написал Бездудный в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что совместно с региональным штабом "Мы вместе" начался сбор следующей партии груза ко Дню защитника Отечества.
https://ria.ru/20240202/zagotovki-1924988877.html
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ненецкий автономный округ, юрий бездудный, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Ненецкий автономный округ, Юрий Бездудный, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа

Два автомобиля, теплые вещи и консервы доставлены из Ненецкого округа бойцам СВО

© Фото : пресс-служба губернатора НАОДва автомобиля, теплые вещи и консервы доставлены из Ненецкого округа бойцам СВО
Два автомобиля, теплые вещи и консервы доставлены из Ненецкого округа бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора НАО
Два автомобиля, теплые вещи и консервы доставлены из Ненецкого округа бойцам СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.
"Гуманитарная помощь для наших воинов доставлена на передовую и в госпитали: два автомобиля - "УАЗ" и "Соболь", снаряжение, тёплая одежда, гигиенические наборы, консервы из оленины и дорогие сердцу каждого солдата весточки от родных", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что совместно с региональным штабом "Мы вместе" начался сбор следующей партии груза ко Дню защитника Отечества.
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Вчера, 11:33
 
Надежные людиНенецкий автономный округЮрий БездудныйУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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