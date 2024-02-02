https://ria.ru/20240202/gruz-1925014681.html
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа - РИА Новости, 02.02.2024
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа
Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:03
2024-02-02T13:03
2024-02-02T13:03
надежные люди
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925008243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ab4f411fd27596987a59eeb14da5b5b.jpg
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. "Гуманитарная помощь для наших воинов доставлена на передовую и в госпитали: два автомобиля - "УАЗ" и "Соболь", снаряжение, тёплая одежда, гигиенические наборы, консервы из оленины и дорогие сердцу каждого солдата весточки от родных", - написал Бездудный в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что совместно с региональным штабом "Мы вместе" начался сбор следующей партии груза ко Дню защитника Отечества.
https://ria.ru/20240202/zagotovki-1924988877.html
ненецкий автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925008243_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_21db7a1468a432426cb1497c31056240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, юрий бездудный, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Ненецкий автономный округ, Юрий Бездудный, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа
Два автомобиля, теплые вещи и консервы доставлены из Ненецкого округа бойцам СВО
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.
"Гуманитарная помощь для наших воинов доставлена на передовую и в госпитали: два автомобиля - "УАЗ" и "Соболь", снаряжение, тёплая одежда, гигиенические наборы, консервы из оленины и дорогие сердцу каждого солдата весточки от родных", - написал Бездудный в своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что совместно с региональным штабом "Мы вместе" начался сбор следующей партии груза ко Дню защитника Отечества.
Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов