https://ria.ru/20240202/gruz-1925014681.html

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа - РИА Новости, 02.02.2024

Гуманитарный груз доставили бойцам СВО из Ненецкого округа

Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:03

2024-02-02T13:03

2024-02-02T13:03

надежные люди

ненецкий автономный округ

юрий бездудный

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два автомобиля, снаряжение, теплые вещи и продукты, доставлен из Ненецкого автономного округа на передовую и в госпитали, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. "Гуманитарная помощь для наших воинов доставлена на передовую и в госпитали: два автомобиля - "УАЗ" и "Соболь", снаряжение, тёплая одежда, гигиенические наборы, консервы из оленины и дорогие сердцу каждого солдата весточки от родных", - написал Бездудный в своем Telegram-канале. Глава региона также отметил, что совместно с региональным штабом "Мы вместе" начался сбор следующей партии груза ко Дню защитника Отечества.

https://ria.ru/20240202/zagotovki-1924988877.html

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ненецкий автономный округ, юрий бездудный, ульяновский автомобильный завод (уаз)